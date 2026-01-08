夜王｜子华神爆金句收服Sammi 芯駖口技大解放 杨偲泳舌战何启华

亿万票房导演吴炜伦继《毒舌大状》后，执导第二部力作《夜王》贺岁迎马年，电影公司今日释出最新预告，活色生香，纸醉金迷，夜夜笙歌；黄子华、郑秀文（Sammi）率一众艳丽女公关王丹妮、廖子妤、杨偲泳、谭旻萱、李芯駖、林熙彤等闪耀舞场。

「凑客冇技巧不如自残」

置身风月场中，尽享温柔乡。预告片中子华、Sammi以老板、老板娘相称，子华以「有技巧就唔难，冇技巧不如自残」教女公关「凑客之道」。又见王丹妮玉背乍现，小野（卢镇业）竟然春色无边？阿Dee（何启华）强吻Renci（杨偲泳）；李芯駖口技大公开，用舌头将车厘子柄「打结」！Hazel（林熙彤）就玩打手板谈心冧客。

导演吴炜伦将法庭摇身一变，变成《夜王》夜总会，这次选择开拍以夜总会为题材的电影，找来子华、Sammi两位重量级演员，撮合首次合作，导演表示：「Sammi是一位演甚么角色观众都会喜爱的演员。这种喜爱不单止来自她准确、精妙的演技，还来她的独有的魅力。这次Sammi演霸道总裁，一来是她未试过的角色，二来，Sammi演得几霸道都好，她突然来一下软弱，你又会心甘情愿替她遮风挡雨。Sammi用这份魅力去演夜场大家姐『V姐』，无人能及。」

至于再度合作的子华神，导演明言：「他演一个比林凉水更市井的角色︰夜总会经理『欢哥』！我一直觉得子华身上有一种『仗义每多屠狗辈』的味道。子华可以把市井之徒演得吸引，又比市井之徒高一点点。这点高反映于上次争取公义，今次就是为身边人仗义。夜场看似无情无义只向钱看，而当中确实有份江湖儿女的义气存在。欢哥人在江湖，身分卑微，内心强大，照顾身边所有人；他爱的人受屈辱，受逼迫，他就为你反击，打到对手体无完肤！子华演欢哥，不作第二人选。子华、Sammi这组合，正正就是把观众最喜欢的两人拉在一起，放他们进入『这么近那么远』的年代，在他们身上，看到我们自己。」

𥄫实EJ Girls

子华透露，未有剧本时已答应演出《夜王》：「一拍完《毒舌大状》，我们就讨论下一部电影了，导演想我带着一班《毒舌》的女演员拍夜总会题材，我们都觉得挺有趣的。」对于第一次与Sammi合作，子华表示：「早就想和Sammi有正式合作，这次见她真人，是愿望成真。拍得成这部戏，跟Sammi合作，是两个愿望成真。」Sammi则透露，与子华神相当有默契：「我们于《失恋急让》没有正式对戏，今次是第一次真真正正去认识他。我和子华其实好似，对于工作一丝不苟，为角色做大量的准备，还有对于角色的理解，所以一埋位就有默契，充满火花。」

作为一部以夜总会为背景的电影，当然不乏妈妈生与舞小姐的角色。导演说：「这次找来大批美丽可人的女演员，这班午夜丽人可说是千挑万选。Casting用了颇长时间，大约是十一选一的比例，选出了这班EJ Girls！」