罗启豪有料一口气唱出38个字 被《溏心风暴》洗脑讲经典对白𠱁米雪

2026年刚开始，罗启豪（Ramon）就推出第一首普通话歌曲《画中密码》（改编自广东话版《有天做证》），宣布进军内地市场。

西营盘深度游

Ramon表示：「《有天做证》推出时，我就收到不少行内、行外人士赞赏，加上是外购剧《清明上河图密码》的主题曲，旋律以中国小调风编写，十分适合改编；《画中密码》将在内地社交平台例如抖音作创意推广，希望为自己开拓更大的市场。」广东版《有天做证》以超高难度见称，其中一句歌词，Ramon需要一口气唱出25个字，而《画中密码》再升级，他要一口气唱出38个字，「我收到歌词时，吓了一跳！为了令文法通顺，填词人曾曙曦需多加一个字，将两句长歌词连在一起，代表一口气要唱足38个字！早前演唱会第一次演绎，开骚前又喉咙痛，我最担心就是这首歌，最终有惊无险，顺利过关！」

《画中密码》MV经已推出，主题呼应《清明上河图》。《清明上河图》记录了900多年前的城市繁荣景象，人们为生活奔波营役，仿佛和现世没有两样；《画中密码》 MV导演精心挑选香港多处景点，Ramon走历西营盘社区综合大楼、余乐里、西区社区中心、东边街、般咸道等，纪录港人真实生活，Ramon笑言：「可以攞正牌拍MV打卡，好开心！」

为米雪「表演」达成心愿

此外，近日Ramon应邀出席《盛世梵音 福佑香江》音乐会，跟谭咏麟、林子祥、叶蒨文、邝美云、陈洁灵等乐坛前辈同台，为来自世界各地逾千位佛教高僧献唱。Ramon完成了一个多年心愿，他兴奋道：「每位前辈我都好欣赏，所以完场我便忙着追星！在每间化妆间门外耐心等待，希望『集邮』，我还下定决心要在米雪姐面前『表演』一次！」到底Ramon想「表演」甚么给米雪欣赏？「在外国生活时，我喜欢上YouTube看电视剧精华片段，尤其是《溏心风暴》系列，红姨（米雪）掌掴女儿于素心（钟嘉欣）那一幕最令我难忘；今次难得见到米雪姐，我终于可以面对面向她重演那句经典对白：『心女！你学埋佢哋嚟反我？』逗得米雪姐哈哈大笑！」原来米雪也是《中年好声音》的长期拥趸，更「反主为客」大赞节目出色。