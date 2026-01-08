「波波」黄婧灵神乳再现 亲解早前封胸之谜 游恐龙乐园重现电影情节

「波波」黄婧灵拍档「泰国旅游达人」胡慧冲（Roger）齐齐主持旅游节目《冲游泰国11》，为大家导赏泰国食玩买好地方。今晚（8日）波波跟Roger继续孝艾之旅，作为近年重点旅游发展区，不少全新酒店落成，曼谷人每逢长假期，都会前往当地旅行，就如港人北上消费一样。今集重点是网民最期待的画面终于出现，波波再以性感泳装亮相。心水清的网民抱怨，波波在之前几集就算泳衣亮相，都会外罩上一件tee变相封胸，波波接受访问时解释当中原因，她说︰「一来要同阿Roger夹衫，亦因为啲剧未拍完，怕要补拍，啲肤色唔可以差太远，所以喺泳衣面头加咗一件薄衫。」

波波用手势跟牠沟通

至于明晚（9日）Roger跟波波转战曼谷，此行任务是参观开幕没多久的恐龙乐园。他们刚步入室内，便被眼前的长颈龙吸引，波波狂呼惊叫说︰「喺电影入面，佢系最善良嘅恐龙。」恐龙乐园内设有不同场景，配合特定故事。不过讲到最吸引的自然是「鬼鬼祟祟」的速龙，波波还可以重现电影中情节，用手势跟牠沟通。至于压轴出场表演恐龙大战的是「专追细蚊仔咬的暴龙，成为游客打卡拍片的景点。