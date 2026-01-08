Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蔡依林演唱会道具被部份网民非议 主办单位发声明强硬反击 将透过法律途径追究恶意解读

影视圈
更新时间：15:15 2026-01-08 HKT
发布时间：15:15 2026-01-08 HKT

台湾天后蔡依林（Jolin）日前于台北大巨蛋完成《PLEASURE》巡唱台北站，惟网民质疑演唱会有大量奇幻动物道具包括巨型蟒蛇似涉及邪教讯息，对演出内容掀起热议。昨日主办单位就网民针对蔡依林这次演唱会恶意解读发声明将透过法律途径追究责任。事件也是蔡依林出道26年来首次态度强硬反击提告网民。

Jolin粉丝大表支持

主办单位在声明提到，近期网上出现大量针对蔡依林《PLEASURE》演唱会内容的恶意解读与不实指控，部分用户刻意断章取义，在社群平台散播虚假资讯和侮辱性言论。这些行为已对蔡依林的个人名誉造成严重伤害，同时也污染了网路讨论空间的健康环境。对于这些侵权行为，团队明确表态采取「零容忍」立场。目前相关证据已完成保全程序，并已通知各大平台删除不实内容，后续将透过法律途径追究责任，绝不宽贷。大批粉丝对蔡依林出道26年来首次针对劣质网民采取强硬法律手段，纷纷留言「终于等到官方出手」、「早就该这样做了」大表支持。

