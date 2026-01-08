Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

35岁童颜女星自曝私密床事「一天多次」 历任男友尺寸技巧兼优难忘XX「服务」

影视圈
更新时间：15:00 2026-01-08 HKT
发布时间：15:00 2026-01-08 HKT

35岁的台湾童颜女星郭书瑶（瑶瑶）近日现身节目，为新戏《何百芮的地狱恋曲》宣传。郭书瑶不但谈起感情生活及择偶条件，还大方分享私密话题，自称过往四段情都运气好，历任男友在床事上：「开启我新的开关」。

郭书瑶自认「外貌协会」

郭书瑶单身七年，被问到近期与「玖壹壹」成员春风的绯闻，郭书瑶澄清二人只是好友，又爆料男方欣赏她的好姊妹张景岚。郭书瑶又透露自己是「外貌协会」，偏好身高180cm以上的男生：「外表跟能力都要有」。郭书瑶又点名韩团CORTIS的20岁成员James（赵雨凡），外形帅气，因此不排斥姊弟恋。

相关阅读：34岁童颜女星异国大解放！中空营造「满泻」效果 上围被压扁遭批零美感

郭书瑶被问到交往过的四任男友中，有否美好的亲密体验。郭书瑶坦言：「只能说我运气非常好，他们都会开启我新的开关，很知道女生要怎么样开心，这件事我觉得很重要。」郭书瑶又称赞每一任男友都会调情，让她相当满意。

郭书瑶分享难忘经验

至于历任男友的尺寸及技巧问题，郭书瑶避重就轻，只称：「太会了，只能说我运气真的很好。」又分享一段难忘的经验，直指其中一任男友曾将自己抱上浴室台面「服务」，当时的环境和气氛让她难忘。被问到床事频率，郭书瑶毫不避忌透露一天可以发生多次：「他可以，我就可以啊。」又爆料称：「可以在家一整天都很开心。」

相关阅读：34岁宅男女神透视装仅以三块布遮重点部位 导弹级上围白滑美腿震撼眼球 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
5小时前
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
22小时前
立法会主席选举 李慧琼以5票险胜陈振英成功当选 承诺邀官员定期介绍政策进度
01:35
立法会主席选举 李慧琼以5票险胜陈振英成功当选 承诺邀官员定期介绍政策进度
政情
3小时前
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
时事热话
2026-01-07 10:59 HKT
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
楼市动向
9小时前
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
影视圈
23小时前
香港落雪？网传欧洲模型料「超级寒潮」月中袭港 最低跌至0°C 天文台：机会不大
00:56
香港落雪？网传欧洲模型料「超级寒潮」月中袭港 最低跌至0°C 天文台：机会不大
社会
20小时前
连锁酒楼激抵优惠！脆皮乳鸽/龙趸斑/烧鹅$28起 全港12间分店晚市供应
连锁酒楼激抵优惠！脆皮乳鸽/龙趸斑/烧鹅$28起 全港12间分店晚市供应
饮食
21小时前
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
影视圈
19小时前
疑偷精品下场惨淡 旺角动漫店发相寻人 意外曝光女贼靓样 网民齐堕美人计：咁靓女就算啦｜Juicy叮
疑偷精品下场惨淡 旺角动漫店发相寻人 意外曝光女贼靓样 网民齐堕美人计：咁靓女就算啦｜Juicy叮
时事热话
4小时前