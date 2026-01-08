35岁童颜女星自曝私密床事「一天多次」 历任男友尺寸技巧兼优难忘XX「服务」

35岁的台湾童颜女星郭书瑶（瑶瑶）近日现身节目，为新戏《何百芮的地狱恋曲》宣传。郭书瑶不但谈起感情生活及择偶条件，还大方分享私密话题，自称过往四段情都运气好，历任男友在床事上：「开启我新的开关」。

郭书瑶自认「外貌协会」

郭书瑶单身七年，被问到近期与「玖壹壹」成员春风的绯闻，郭书瑶澄清二人只是好友，又爆料男方欣赏她的好姊妹张景岚。郭书瑶又透露自己是「外貌协会」，偏好身高180cm以上的男生：「外表跟能力都要有」。郭书瑶又点名韩团CORTIS的20岁成员James（赵雨凡），外形帅气，因此不排斥姊弟恋。

相关阅读：34岁童颜女星异国大解放！中空营造「满泻」效果 上围被压扁遭批零美感

郭书瑶被问到交往过的四任男友中，有否美好的亲密体验。郭书瑶坦言：「只能说我运气非常好，他们都会开启我新的开关，很知道女生要怎么样开心，这件事我觉得很重要。」郭书瑶又称赞每一任男友都会调情，让她相当满意。

郭书瑶分享难忘经验

至于历任男友的尺寸及技巧问题，郭书瑶避重就轻，只称：「太会了，只能说我运气真的很好。」又分享一段难忘的经验，直指其中一任男友曾将自己抱上浴室台面「服务」，当时的环境和气氛让她难忘。被问到床事频率，郭书瑶毫不避忌透露一天可以发生多次：「他可以，我就可以啊。」又爆料称：「可以在家一整天都很开心。」

相关阅读：34岁宅男女神透视装仅以三块布遮重点部位 导弹级上围白滑美腿震撼眼球