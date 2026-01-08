风华背后｜林恺铃择偶条件要似黄宗泽 为母亲龚慈恩失奖感不值 郑希怡洗版式露长腿

邵氏剧集《风华背后》举行煞科宴，林恺铃、郑希怡等人现身。她们在剧中是一家人，郑希怡的角色辈份高，与汪明荃是两姊妹，林恺铃是她的姪孙女，「她嗌我做姨婆。」又说许久没拍港剧，形容家族之大，拍摄时日夜见面真的好像一家人。

汪明荃「专业」门槛高

郑希怡与汪明荃初次合作，形容对方气场强大，专业又精灵，「不只准时，是早到！」是否令她有压力？她笑称︰「我好准时，早几年就未必！」问林恺铃，与前辈拍档可会紧张？她明言紧张，指是次角色有挑战性，外表是乖乖女，「内心就是wild世界！郑希怡说：「她有一幕好恶㗎！会喝我！（她平时阴声细气，点喝你？）好似平时唱歌咁用丹田。」林恺铃笑说拍那场戏十分惊慌，「幸好不是拍了很多次。」可有感情戏？她透露暗恋黄宗泽，问择偶条件？她形容现实中也欣赏像黄宗泽般有才华的异性。

郑希怡以为有安排感情线畀佢，戏言终于有机会突破，最后愿望落空，「可能导演觉得我的角色适合单身！」林恺铃踢爆「姨婆」剧中造型靓，常骚长腿。另外，林恺铃妈妈龚慈恩失落《万千星辉颁奖典礼2025》「最佳女配角」奖，她表示妈妈没有不开心，指演戏是其乐趣之源，「而且妈妈十分欣赏王敏奕。我反而有些不高兴，始终都希望妈妈得奖！」