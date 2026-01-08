黎泽恩拒揾躁底布志纶解释 拍《风华背后》唔使做坏人见朱茵即集邮

乐队Mr.前主音布志纶日前在社交平台大爆被「好兄弟好朋友」出卖，自揭受不公平对待，嬲到爆粗。Mr. 成员黎泽恩昨晚（7日）出席剧集《风华背后》煞科宴时回应此事，表示有留意布志纶所言，「如果他有不开心，会说声不好意思。」

视黄贯中为偶像

黎泽恩续解释，Mr.将于1月9日到内地开骚，他们在宣传时提到《森林》此歌是「我们」所唱，「当中的『我们』意指Mr. 。」称此歌由布志纶所唱并无争议，惟他已不是Mr.成员，可能对方较敏感致误会，「我们到时会上台唱这首歌，表达上无问题。（有联络他倾返件事？）我们好耐无联络。（有无机会重组？）无嘢无可能，正如我以前也没有想，现在会以演员身份做访问。（有机会破冰？）不知道，我是小小结他手，乐迷当然希望齐人。」黎泽恩笑指布志纶「现在有少少躁，有少少火。」并说︰「现时专心做好手头上工作。」问到在内地开骚时，可会特别提及布志纶？黎泽恩表示︰「不用，这首歌是Mr.所唱，如果他有不同看法，我都无办法。」

而谈到新剧角色，黎泽恩笑指不再演坏人，好开心同朱茵合作，「一直都欣赏她，她老公黄贯中是我、队友的偶像。」认为是次拍剧算是与黄贯中间接合作，笑说︰「我有集邮，同朱茵影相，向她表达我视黄贯中为偶像。」