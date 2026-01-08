Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

风华背后｜黄宗泽成双料视帝客户主动续约︰畀个温馨价佢哋 蔡洁大尺度背夫偷嗒小鲜肉

影视圈
更新时间：12:15 2026-01-08 HKT
发布时间：12:15 2026-01-08 HKT

黄宗泽、蔡少芬、朱茵、汪明荃、林恺铃、蔡洁、黎泽恩、郑希怡等昨晚（7日）出席邵氏剧集《风华背后》煞科宴，为庆祝黄宗泽得双料视帝，大会特别准备了一个奖座形状蛋糕。

黄宗泽派大利是

黄宗泽、蔡洁受访，后者恭喜对方夺视帝，称会同大家夹钱请食饭，黄宗泽表示︰「应该由我请。」他得奖后第二日就到南京工作，前晚才回来，未有时间约大家，又说非常开心有客户主动联络他续约；问到可有趁机加价？他笑言︰「系友情价，温馨价。」并称︰「过年时派利是会大封啲！」汪明荃早前特意拍片支持黄宗泽赢视帝，他感谢对方支持，称︰「真心觉得感动！感谢大家多年的栽培、爱锡，（赢奖）算系回报佢哋。」

谈到《风华背后》角色，黄宗泽透露无感情线，「得个前妻王丹妮。」其角色只讲钱，「今次系好人唔系坏人，系咪贱人？观众睇剧就知，但不会贱过《新闻女王²》Kingston。」又形容拍《风华背后》时，片场日日嘈到爆，「呢个大家族相处得好融洽，冇谂过连汪阿姐都咁玩得！」大爆连接两剧的姜大卫在拍《璀璨之城》时，「见我哋玩得咁开心，佢好妒忌！」蔡洁则表示与黄宗泽仅有一场对手戏，她与张松枝演夫妻，「我哋系老夫少妻，会有亲密接触，睇剧本就好激，电视有尺度限制。」黄宗泽插嘴︰「我睇剧本，写得好激，佢哋有一幕，伸手入裙摸大脾，我就冇喺拍摄现场睇。」蔡洁笑言︰「到时睇电视就知。」她续说与「小鲜肉」有暧昧关系，「我同细我10岁嘅涂毓麟有感情线！」黄宗泽搞笑说：「你而家嫌弃我呢啲伯父！」

另外，汪明荃在台上表示9年无拍剧，跟许多演员皆为第一次合作，刚开始拍摄时感紧张，笑称相处愉快，拍得开心。朱茵表示，从汪明荃身上学习到许多东西，赞姜大卫热爱演戏，常会提点后辈，即被好姊妹蔡少芬窒她是否嫌姜大卫多事，场面有趣。

