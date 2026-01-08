「最美星二代」做网红试水温？拍Vlog片获群星拱照超强阵容 清丽脱俗星味直逼前TVB花旦妈

现年56岁的前TVB花旦郭可盈与林文龙于2004年结婚，并育有一名爱女林天若（Tania），千宠爱的林天若自幼已遗传了父母的优良基因，除了身形还是五官都长得十分标致之外，亦是一位学霸。本月14日生日便迎来16岁的林天若，近年积极经营社交平台及YouTube频道，日前就更新了一段纪录父母出席刚过去的《万千星辉颁奖典礼2025》的影片，其仙气打扮惊艳不少网民！

郭可盈女儿仙气十足

当晚郭可盈与林文龙以颁奖嘉宾出席奖典礼，女儿林天若由下午6时许妆整头已开始拍片记录，全程直击父母颁奖的现场情况，以及庆功宴与多位艺人前辈合照。影片中的林天若，先展示自己在酒店化妆、整头的过程，期间父亲林文龙送上一碟意粉给她作晚餐，之后又送上甜品，林天若就一边有仪态地开餐，发型师亦一边继续为她整理头发。身穿白色晚礼服的林天若，显得特别温婉大方，散发出仙气之余，举手投足亦充满着星味。

郭可盈林文龙带女儿庆功集邮

在颁奖典礼结束后，林天若亦跟随父母走到后台休息室与校长谭咏麟拍照留念，之后再与父母一同出席庆功宴。庆功宴上，林天若亦邀请了曾志伟、黄宗泽、高海宁、王敏奕、黄宗泽及何晋乐等艺人亮相其YouTube频道。当中曾志伟更一度与林天若摆出「奖门人」的super手势拍照，场面十分有趣！事后引来不大批网民留言，大赞林天若越大越靓，甚至指她有妈咪郭可盈当年参选港姐时的影子。

