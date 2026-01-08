李克勤18岁大仔异性缘旺 李立仁无惧与姚焯菲爆绯闻 公开私约同框照

现年19岁、获网民封为「国民初恋」的姚焯菲（Chantel），自从到美国纽约大学（New York University，NYU）留学后，与同校的乐坛天王李克勤与港姐冠军卢淑仪的长子李立仁（Ryan），因经常在IG互动而传出绯闻，虽然姚焯菲曾澄清二人仅为朋友，但早前晒出温馨拖手互动影片，再次引起网民热议。而近日李立仁在IG分享照片和影片，当中除了与有「绯闻女友」姚焯菲「同框」照片之外，还有不少异性朋友的合照，可见女人缘极旺！

李立仁姚焯菲视线一致

在美国留学的李立仁，于本月6日在其IG发文表示想念家乡香港，并写道：「missed the place I call home 🇭🇰」，又分享了多张照片，照片中除了见到疑似由爸爸李克勤所拍，跟妈咪卢淑仪和细佬一起打边炉合照外，又有与家中爱犬的照片，还有不少与女同学和朋友的片，可见甚有异性缘！而其中一幅就见到李立仁与「绯闻女友」姚焯菲及另外两位女同学一起的自拍照，照片中的姚焯菲与李立仁视线亦一致，不约而同望着男方手中的乳酪雪糕，真是心有灵犀，绯闻再浮面？

李立仁姚焯菲互相照应

李立仁与姚焯菲同样在美国入读纽约大学（NYU），李立仁修读电影电视学系，而姚焯菲则攻读音乐商业学系（Music Business），两人早在去年开学半个月已成为好朋友，经常在社交平台互动。有传二人在共同的学术导师牵线下交换了联络方法，姚焯菲最初不知道李立仁是李克勤的儿子，直至见面后才发现是星二代，李克勤知道儿子跟姚焯菲是同学后，亦曾叮嘱两人要互相照应。

