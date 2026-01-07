Ben Sir欧阳伟豪老婆罕曝光 结婚30年甜蜜旅游雪地放闪 青梅竹马恋爱史揭秘

Ben Sir欧阳伟豪早前由大学教授转型成为艺人，风趣幽默的学者形象深入民心，但家庭生活则相对低调。近日，他罕有分享多张与太太陈惠雯（Cindy）外游的合照，大方放闪。照片中，Ben Sir夫妇置身于一片白茫茫的雪景中，从他标注的「哈尔滨」及「十里画廊」可知，二人正畅游内地东北的冰雪世界。

Ben Sir与太太情侣装放闪

在其中一张照片里，Ben Sir与太太穿著同款的黑色长身羽绒外套，「情侣装」在雪景中显得格外温馨。Ben Sir太太戴著一顶毛茸茸的白色雪帽，依偎在Ben Sir身旁，并伸手指著远方，而Ben Sir则顺著太太指引的方向望去，二人流露出对眼前景色的共同赞叹，画面充满默契和爱意。另一张照片则捕捉了二人深情对望的瞬间，太太仰望著 Ben Sir，眼神里尽是温柔，胜过千言万语，平淡中见幸福。二人童心未泯地跪在厚厚的积雪中，一起将雪花捧起并洒向空中，笑容灿烂，尽显真情流露的甜蜜互动。还有一张照片，他们在雪林中手牵手，静静地站著对望，构图犹如爱情电影剧照，浪漫氛围满溢。

Ben Sir老婆也是教师

虽然 Ben Sir 的太太并非圈中人，作风一向低调，但二人的爱情故事却是名副其实的「识于微时」。据悉，Ben Sir与太太自小便认识，更一同就读葛量洪师范学院，是一起成长的同学。二人双双于1988年毕业后，更同样在将军澳官立小学任职教师。经过多年爱情长跑，他们于1995年共谐连理，至今已结婚30年。

