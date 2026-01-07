Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈俊安拍剧集《宿敌契约》险堕马 内地扩阔戏路及成立自家品牌

影视圈
更新时间：20:45 2026-01-07 HKT
发布时间：20:45 2026-01-07 HKT

内地古装剧集《宿敌契约》近期在电视热播，这几年在内地有不俗发展的陈俊安（Otto）也被邀请参与演出，他在剧中饰演「神九」一角，忠于男主角凤随歌。久未在港露面的Otto分享拍摄该剧点滴，他忆述说：「在拍摄过程中，最难忘的场口是一场骑马戏，该场戏原定是我和剧中演员轻松骑马，其后导演问我们能否改为快跑，有骑马经验的我表示没有问题。唯在拍摄时，另一演员的马匹突然冲前狂奔，我的马刚跟在后方，当时在马上的我差点堕马，幸好最后把马匹拉停才没有发生任何意外。每次回想当时的情况仍旧觉得相当惊险，事后都要稍作休息，定一定神才可以继续拍摄，还好导演说不用重拍，之后的骑马镜头也改用假马去拍摄。」

期待回港拍剧

Otto同时提及今次是第三次跟导演朱锐斌合作，坦言每次合作都相当有挑战性，第一次是朱导演找他拍摄《宁安如梦》，当时他饰演一位文官，对白比较多，当中更涉及一些文言文，唯有死记硬背；第二次合作是拍摄《白月梵星》，「我在剧中饰演一位仙人，剧中很多时都要去骂人，武打场面则是吊威也配以后期特效，要靠自己的幻想对着绿幕演戏。而今次《宿敌契约》的武打场面都是真实的拳来脚往，可以发挥以前在TVB学到的武打技能。很感谢朱导演对我的赏识，这三次合作大大扩阔了我的戏路。」此外，Otto最近完成了两部电影拍摄，亦联合导演了一部短剧及成立了一个咖啡品牌，「期望2026年可以拍更多不同类型的剧集，作其他多方面的尝试。如果遇到合适的剧本，都希望回港拍剧，和大家再次见面！」


 

