郑家纯怀孕9周流产：真的很痛苦 不断出血睇急症 检查证实胚胎停止发育须终止怀孕

台湾女星郑家纯（鸡排妹）今日（7日）凌晨在Threads揭露，怀孕9周的她却不幸流产。郑家纯于2022年与日籍医师老公AKIRA结婚，夫妻俩原先规划在2026年才准备怀孕，这次的宝宝虽是意料之外的惊喜，却未能顺利成长。她详述，在产检时就发现胚囊发育比正常周数晚了一周，昨日（6日）傍晚，身体开始出现少量出血，仅仅两小时后，出血量骤增并伴随剧烈腹痛，让她不得不紧急前往医院。经过超声波检查，确认胎囊大小停留在半个月前的尺寸，证实胚胎已停止发育，最终必须终止怀孕。

腹痛出血急求医彻夜忍受剧痛

郑家纯透露，昨日（6日）傍晚身体开始少量出血，仅仅过了两小时，出血量突然变多，并伴随著剧烈的腹部疼痛，让她意识到情况不对，立刻与老公赶往医院看急症。她详述了当晚的痛苦经过，在医院时，身体陆续排出血块，而阴道超声波的检查结果，证实了腹中胎儿的胎囊大小，与半个月前产检时完全一样，确定是胚胎染色体异常而停止发育。

医生当下的处置是让她先回家休息，服用止痛药，待体力恢复后再做后续的处理。然而，这趟返家休养的路却是无比煎熬。郑家纯描述：「昨天晚上真的很痛苦。凌晨三点就算吃了止痛药，还是痛到叫出来没办法睡，接著累到睡著，凌晨五点又被痛醒，再一次边痛边叫到太累睡著。」

郑家纯坦然面对生命课题

郑家纯指，根据医学统计，早期流产的机率约为15%至20%，主因多为胚胎染色体异常，属于自然淘汰的过程。郑家纯以自身「新鲜血泪的经验」为例，勇敢地分享了这段私密且心碎的历程。帖文发布后，大批网民留言为她加油打气，除了心疼她的遭遇，也佩服她愿意分享自身经历的勇气，并希望她能好好调养身体，早日走出伤痛。

