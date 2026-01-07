视帝绯闻女友「猪胆鼻」消失？近照惊变「鹰钩鼻」撞样林嘉欣 入行3年被指五官不断进化

现年23岁的2023年香港小姐冠军庄子璇（Hilary），自当选以来备受TVB力捧，而早前与61岁郭晋安传出「父女恋」，除了令她成为话题人物外，而近日又被指样貌大进化，从以前的「猪胆鼻」竟变了「鹰钩鼻」，又再惹来整容疑云。

庄子璇再惹整容疑云

在刚过去的《万千星辉颁奖典礼2025》，庄子璇今年凭剧集《金式森林》获得提名「最佳女新人」奖，虽然最终未如愿得奖，但仍成为网民讨论焦点。日前庄子璇发型师在小红书上载了一张与庄子璇的合照，照片中的庄子璇亲自用手机自拍，影得其鼻梁位置明显比之前隆起，而鼻翼两旁亦收窄了不少，变了「鹰钩鼻」，比起参选时的青涩模样迥然不同，有点像AI的公仔样，甚至有网民指「进化了」的庄子璇与47岁金马影后林嘉欣撞样。不过，亦有人指其照片可能因是用了美颜相机所致的。

庄子璇曾否认整容

被指样貌不断「进化」的庄子璇，曾接受传媒访问时亦否认整容，当时她解释是化妆技术改进了，又表示自己经常使用护肤品，所以才与参选时的自己有所不同。对于被指整容，她当时回应表示开心有人留意自己，坦言是因减肥令到轮廓变深而有所改变，又直言自己有时间就会去做facial。

