《中年好声音》台柱大爆TVB颁奖礼得奖「潜规则」 赛前被告知一事冇奖机会高？

《万千星辉颁奖典礼2025》日前于澳门圆满结束，人气节目《中年好声音3》团队勇夺「最佳综艺节目」等大奖。作为节目灵魂人物的评审肥妈(Maria Cordero)，在庆功宴上却大爆自己完全没想过会得奖，因此连打扮都懒，更意外揭露了艺员出席颁奖礼的「潜规则」。

肥妈以为「食白果」

肥妈今日（7日）在IG上载影片，分享从《万千星辉颁奖典礼2025》前数小时到庆功宴的点滴。原来当晚肥妈身上色彩斑斓的战衣，是工作人员提早送给她的生日礼物。她坦言，本来以为《中年好声音》入围第三年，得奖机会不大，所以不打算特别打扮，「我谂住著裤就算」，没想到《中年好声音3》最终连夺「最佳女主持」、「最佳综艺节目」大奖，让肥妈在台下惊喜万分，激动得尖叫。

相关阅读：《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？

肥妈没有行红地毡

肥妈在庆功宴上分享了一段有趣插曲，她说有工作人员曾问她是否要走红地毡，并向她透露：「如果行（红地毡），就帮你book梳头、化妆。我心谂『吓？行红地毡先book梳头、化妆，咁即系冇行啦！」肥妈一心以为与奖项无缘，因此更不打算盛装出席。她笑言：「我裙都唔著啊，我著裤就算啦！」最终《中年好声音3》收获大奖，事后她与一众台前幕后团队出席庆功宴，感谢观众一直以来的投票和支持，坦言这次获奖是意料之外的惊喜。整个团队都为这个好成绩感到非常兴奋。

相关阅读：中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜

肥妈睇李金凯童年照极心痛？