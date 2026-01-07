《声秀毕业演唱会》举行在即 柯雨霏孖甄敏芳周智敏麦花臣场馆偷师

「《this is OUR STAGE》声秀毕业演唱会」将于下星期日（18日）在麦花臣场馆举行，《声秀》16强学员包括冯熙燮、柯雨霏、胡子贝、张津铭、徐惠晴、布子殷、陆卓谦、冼奕瑜、胡港丰、司徒泆、陈卓怡、林洁心、甄敏芳、周智敏、萧凯恩和颖乔因首次在演唱会舞台上表演，心情紧张又兴奋。

对柯雨霏和甄敏芳要求更严紧

早前公开以导师和学员为主题设计的7款专属海报后，获粉丝一致好评，大会更特别印制《声秀16强限定小卡》，每位观众可以获得1包随机4张。众学员和导师为演唱会作最后冲刺，冯熙燮、柯雨霏和甄敏芳的导师苏永康说：「短短半年佢哋已经成长咗好多，自信心大咗，因为三个已经系专业歌手，我对佢哋嘅要求会比之前更加严格。」陆卓谦Jeffery的导师吴浩康则说：「一直都觉得Jeffrey一上到台就会变身，心态系佢最强嘅地方，演唱能力亦有进步，系比赛过程当中，有某啲部分对学员嚟讲可能系佢哋从来都无接触过，但Jeffery都勇于尝试，呢方面我好欣赏佢。今次举行呢个毕业演唱会当然替成班学员开心，佢地可以有属于自己嘅舞台， 见证住佢哋每位成长系我嘅荣幸。」张津铭、周智敏和颖乔的导师胡鸿钧表示：「初初和学员相处，他们可能因为怕丑，所以大家感觉较为生疏。但始终这个比赛横跨数个月时间，大家在练歌中多了很多交流而熟络了。在比赛结束后，看到他们多了自信，他们也透过比赛找到属于自己的音乐风格，也开始对在舞台上的演出和音乐编排会有要求，这对他们来讲是一件好事。」

去麦花臣场馆偷师

早前柯雨霏Ophelia、甄敏芳Jenny和周智敏Emily把握机会去麦花臣场馆偷师，更化身成为台前工作人员分发拜神用的香烛，率先体验大拜气氛；也充当临时验票员，感受观众对一个演唱会的热情支持。在参观后台化妆间时，Jenny看到挂在衣架上的服装时说：「原来做一个演唱会要预备咁多靓衫，唔知我哋到时嘅战衣系点㗎呢？你哋到时人场就知，不过我都未知住！」在偷师完毕后，Emily说：「冇谂过后台有咁多工作人员帮手，原来唔单止系唱歌咁简单。」Jenny说：「仲有负责Audio同画面的工作人员，佢哋每位都各师其职，是绝对的Team Work。」Ophelia表示后台地方很大，完全可以容纳他们16个学员。