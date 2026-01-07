Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李佳芯亲自出马倾Job易成功 正洽谈拍戏 主演大马剧湿疹爆发唞半年

更新时间：16:45 2026-01-07 HKT
发布时间：16:45 2026-01-07 HKT

李佳芯（7日）出席艺术慈善画展，现场展出两幅她的油画作品，灵感源自她对慢性皮肤病患者的病程观察，加上她是湿疹患者，「有所触动，希望以作品向受皮肤疾病困扰的人送上鼓励、力量。」

谈到她和黎诺懿演出的马来西亚剧集《义和》在当地播映，她表示播到第4集，反应不错，惜香港未有得睇。问可会与香港各电视台、平台倾播映？她笑指虽有工作室，却未达与其他公司倾版权的阶段，「我都有做一些小制作，好似网上短片，都有倾一些微短剧拍摄。（亲自出马倾较易成事？）始终对方都有心找我工作，我亲自倾系会易啲，最后能否成事，双方有不同考量。」

李佳芯在活动上提及患有湿疹，她表示压力一大，湿疹就易爆发，「幸好没有生到脸上，大多长在背部、大腿。」形容病况最严重的是在TVB剧接剧的时代，「今次拍《义和》也很大压力，角色有许多怀情绪，好多喊戏、打戏，演得比较辛苦，在大马拍剧时湿疹复发又生病，状态好差，拍完后要半年时间才康复。」拍剧辛苦过自己开工作室做老板？她笑说：「拍剧会拍到身心俱疲，演员就是犯贱，有戏瘾，现在一年一剧，拍完有时间休息。（新一年有甚么大计？）有不少计划，例如洽谈拍外地电影，剧集和舞台剧都欢迎，角色适合就可以。」

活动上，李佳芯续称除了两幅油画作品之外，也展出两幅10多年前的书法作品，她笑说学习油画、书法多年，指油画要花许多时间雕琢，「几乎年几、两年才画完！」而这次有时间压力逼自己早早完成，「否则以我性格要慢慢画到好为止。」

