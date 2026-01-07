黄婧灵入住霍格华兹式酒店 高空透视泳池畅泳 因一原因无缘入天主教堂

「波波」黄婧灵与「泰国旅游达人」胡慧冲（Roger）拍档主持TVB Plus节目《冲游泰国11》，前晚（5日）介绍孝艾一间投资达数千万铢泰币的酒店，布置奢华中带欧陆情怀，恍如电影《哈利波特》中的霍格华兹魔法与巫术学院，波波大赞酒店充满古典气息。此外，还介绍孝艾唯一一间天主教堂，采用歌德式设计，不过波波却无缘入内参观，Roger解释说︰「呢间教堂同佛寺规定，有部分女士嘅服饰，唔太适合入去。」

波波在高空透视泳池畅泳

至于昨晚（6日）Roger、波波再继续介绍孝艾的特色酒店，特别之处是高空透视泳池，波波说︰「坐喺大堂向上望，感觉上就好似喺水族馆睇鲨鱼咁。」在泳池畅泳的波波表示可以跟大堂的人互望，她笑说︰「同埋游紧水嘅时候，可以望到lobby嘅人系度做紧啲咩，感觉上都几新奇。」最抵死是Roger安坐梳化上，就可以低角度向上望到波波的泳姿，确实非常吸引！