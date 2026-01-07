Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《寻秦记》票房冲破4500万 古天乐亲认唱错歌词 赞忠粉Cosplay有心思

影视圈
更新时间：15:15 2026-01-07 HKT
发布时间：15:15 2026-01-07 HKT

电影《寻秦记》自除夕上映以来，势头席卷全港，票房成绩亦写下历史新页，截至1月6日港澳累计票房更冲破4,800万，录得$48,469,960。承着票房威势，身兼总监制及男主角项少龙的古天乐，昨晚（6日）现身「忠粉 Cosplay 谢票场」，与全场「穿越」而来的影迷近距离互动，逾300位观众到场，不少人悉心打扮成项少龙、秦王等戏中角色，甚至有影迷化身兵马俑，而女团 Lolly Talk 成员亦以乌廷芳及琴清等角色造型亮相，扮相维肖维妙。古仔踏入影厅见到大批「秦国人」非常惊喜，大赞忠粉Cosplay有心思，又现场逐一评点影迷装扮，更亲自挑选最佳造型的得奖者，令现场影迷情绪高涨。

古仔一直唱错歌词

近日电影主题曲《天命最高》在城中牵起「曼德拉效应」热潮，不少影迷发现一直瑯瑯上口的歌词中，从未出现过「谁和谁」三字。古仔在现场提及此事时，亦大方分享自己原来亦有「唱错歌词」，直至早前再为主题曲重新录音时才发现，古仔指：「话说原本歌词系『乱局亦一样人定』，但我好耐之前一直都系唱『乱局亦一样入定』我录音时跟监制讲，我唱咗咁耐都系咁唱㖞，原来自己一路以来都唱错。」全场听毕大笑，古仔更笑言一直都无发现，皆因多年来都绝少公开演唱此曲。

透过《寻秦记》找回昔日简单快乐

谈及电影再创票房纪录，古仔指身为导演及演员非常开心，希望观众继续入场，除了感激大家的支持外，谢票时他更感性地吐露，相隔20多年后拍摄电影版的初衷。古仔坦言在这个智能电话普及的时代，希望透过《寻秦记》带大家找回昔日的简单快乐：「呢部戏其实系想畀返一个回忆大家，谂返起当年一家人坐喺度食饭追电视𠮶份温暖。虽然依家时代进步咗，但大家都系耷低头玩电话。我希望透过《寻秦记》，带返呢份回忆畀大家。」 更扬言若票房数字再创新高，将不排除安排加长版上映回馈影迷。《寻秦记》不仅在票房上连创佳绩，更在各大社交平台引发极高讨论度，全城正掀起一场「二刷再刷」热潮，诚邀全港观众继续入场，一同见证这场跨越时空的师徒对决﹗

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
影视圈
18小时前
60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育
60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育
影视圈
6小时前
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
时事热话
5小时前
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案 官方有回应｜Juicy叮
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案 官方有回应｜Juicy叮
时事热话
5小时前
佘诗曼遭近距离拍摄掀走光疑云 胸前位置「离奇凸起」惹争议 网民热讨细节反应两极
佘诗曼遭近距离拍摄掀走光疑云 胸前位置「离奇凸起」惹争议 网民热讨细节反应两极
影视圈
7小时前
独家｜「鬼油站」高调卖广告半价有礼送 《星岛》放蛇直击加油装置简陋防火零设防
突发
8小时前
油麻地男子遇「按摩女」街头搭讪 上房脱剩底裤 2分钟遭偷走裤袋金链
00:51
油麻地男子遇「按摩女」街头搭讪 上房脱剩底裤 2分钟遭偷走裤袋金链
突发
1小时前
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
饮食
2026-01-06 11:47 HKT
生擒马杜罗｜特朗普宣布委内瑞拉向美国移交5000万桶石油 资金亲自监督
生擒马杜罗｜特朗普宣布委内瑞拉向美国移交5000万桶石油 资金亲自监督
即时国际
8小时前
被呃3万拒醒觉！深水埗手机店主苦战堕骗局两婆婆 最后「咁做」全网叫好｜Juicy叮
被呃3万拒醒觉！深水埗手机店主苦战堕骗局两婆婆 最后「咁做」全网叫好｜Juicy叮
时事热话
2小时前