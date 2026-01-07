《寻秦记》票房冲破4500万 古天乐亲认唱错歌词 赞忠粉Cosplay有心思

电影《寻秦记》自除夕上映以来，势头席卷全港，票房成绩亦写下历史新页，截至1月6日港澳累计票房更冲破4,800万，录得$48,469,960。承着票房威势，身兼总监制及男主角项少龙的古天乐，昨晚（6日）现身「忠粉 Cosplay 谢票场」，与全场「穿越」而来的影迷近距离互动，逾300位观众到场，不少人悉心打扮成项少龙、秦王等戏中角色，甚至有影迷化身兵马俑，而女团 Lolly Talk 成员亦以乌廷芳及琴清等角色造型亮相，扮相维肖维妙。古仔踏入影厅见到大批「秦国人」非常惊喜，大赞忠粉Cosplay有心思，又现场逐一评点影迷装扮，更亲自挑选最佳造型的得奖者，令现场影迷情绪高涨。

古仔一直唱错歌词

近日电影主题曲《天命最高》在城中牵起「曼德拉效应」热潮，不少影迷发现一直瑯瑯上口的歌词中，从未出现过「谁和谁」三字。古仔在现场提及此事时，亦大方分享自己原来亦有「唱错歌词」，直至早前再为主题曲重新录音时才发现，古仔指：「话说原本歌词系『乱局亦一样人定』，但我好耐之前一直都系唱『乱局亦一样入定』我录音时跟监制讲，我唱咗咁耐都系咁唱㖞，原来自己一路以来都唱错。」全场听毕大笑，古仔更笑言一直都无发现，皆因多年来都绝少公开演唱此曲。

透过《寻秦记》找回昔日简单快乐

谈及电影再创票房纪录，古仔指身为导演及演员非常开心，希望观众继续入场，除了感激大家的支持外，谢票时他更感性地吐露，相隔20多年后拍摄电影版的初衷。古仔坦言在这个智能电话普及的时代，希望透过《寻秦记》带大家找回昔日的简单快乐：「呢部戏其实系想畀返一个回忆大家，谂返起当年一家人坐喺度食饭追电视𠮶份温暖。虽然依家时代进步咗，但大家都系耷低头玩电话。我希望透过《寻秦记》，带返呢份回忆畀大家。」 更扬言若票房数字再创新高，将不排除安排加长版上映回馈影迷。《寻秦记》不仅在票房上连创佳绩，更在各大社交平台引发极高讨论度，全城正掀起一场「二刷再刷」热潮，诚邀全港观众继续入场，一同见证这场跨越时空的师徒对决﹗