寻欢作乐的姐姐丨何沛珈湿身挑战感官极限 被猛男公主抱下身失手兼见红 单亲靓妈主持背景猛料

由麦玲玲带领两组「佳丽」何依婷、何沛珈、林凯恩、刘晓昆，与及戴祖仪、吴若希、游嘉欣的TVB节目《寻欢作乐的姐姐》于周一晚（5日）首播，麦玲玲先带领何依婷、何沛珈、林凯恩和刘晓昆玩转上海，体验当地新兴的女性吃喝玩乐胜地，一尝被爆肌男及小鲜肉「包围」滋味。

何沛珈林凯恩大玩洞穴浸晒身材。

今次回复单身的何沛珈可谓搏到尽，经常与林凯恩上演被小鲜肉争宠场面，在昨晚播出的一集，何沛珈、林凯恩和刘晓昆到访猛男酒吧，「黑背心」猛男按要求先公主抱何沛珈，期间还将何沛珈轻轻抛起，搞到何沛珈不单失手露底，而且一度紧张至整个Body见红，今晚（7日）播出的一集，何沛珈和林凯恩大玩「沉浸式洞穴浸」晒身材。

何沛珈语带双关寸林凯恩「冇波」

何沛珈和林凯恩在首集已经大激斗，二人跟型男教练学打壁球时，几乎「大打出手」，何沛珈不满林凯恩独揽教练，抢完球拍后再语带双关寸林凯恩「冇波」，搞到林凯恩相当冇瘾。后来又找来曾参加《中年好声音3》夺得第11名、来自北京的37岁刘晓昆带路，先后去了画室泼墨和猛男酒吧。刘晓昆家住半山身家丰厚，豪宅极为宽敞，拥无敌海景逾百呎超大露台，边缘位置放满超过30支名酒。刘晓昆曾在节目中透露自己是单亲妈妈，本身有一对子女，爸爸从事煤炭生意，从小衣食无忧，刘晓昆在2017年已是保险公司的最高营业额新人，有几年的营业额更是全公司最前列位置，估计年赚逾千万。毕业于北京舞蹈学院音乐剧系的刘晓昆，还曾在内地演出过不话剧及音乐剧，亦有创作歌曲及小说经验，曾参加2008年北京奥运闭幕式排练荣获「奥运先锋」称号。

何沛珈林凯恩大晒迷人香肩相当吸睛

今晚（7日）播出的一集，何沛珈与林凯恩品尝了一场集合「七省」特色美食的盛宴、期间更有跳舞及变脸等表演欣赏。「行孖咇」的何沛珈及林凯恩体验了具有宋朝风格的「沉浸式洞穴浸浴」，二人应店家安排换上仙气十足的古装，同时介绍了连著名球星 C 朗都有体验过的「冷疗机」，冷疗机的特点是透过释放出摄氏-100 至 140 度的氮气，在短时间刺激使用者身体加速肌肉康复之余，还可以改善血液循环，何沛珈抢先体验，在气温接近零下的温度，还能说笑感觉像腾云驾雾，但当气温一再下降至接近摄氏-100度时，何沛珈终大叹顶唔顺，不过最「腾云驾雾」的地方，当然是何沛珈与林凯恩围上浴巾浸浴，身材若隐若现在镜头前出现，而且大晒迷人香肩，相当吸睛。

