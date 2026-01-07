松井珠理奈特办记招宣布做人妻 老公辻本达规自揭齐浸温泉兼求婚

前SKE48成员松井珠理奈与男团BOYS AND MEN成员辻本达规今日（7日）在东京举行记者会，宣布结婚。珠理奈身穿浅粉红色和服与穿上灰色和服的辻本双双登场，辻本因去年12月在演出中摔断了脚，要靠拐杖步行，二人脸上都带着甜蜜笑容。

由「兄妹」变夫妻

二人虽已在元旦日报喜，但仍决定开记者会宣布喜讯，对此，辻本表示：「现在于社交媒体宣布婚讯是越来越普遍，我很感谢大家从我19岁，她11岁起就一直陪伴我们成长，在演艺圈里支持我们。我们决定举行记者会，是因为觉得当面说明情况才是最好的方式。」珠理奈则甜笑道：「在传出婚讯后，收到许多温暖祝福，感到非常开心。由于我们两人皆出身东海地区，希望能从名古屋为全国传递活力。」

提到二人相遇是在11年前，辻本回忆道：「那年年底在名古屋车站发传单时，偶遇了SKE48的成员。她们对我说『这么冷的天气还这么努力真厉害呢』，这就是我们的初次相遇。」他回顾道：「不过当时只是互道了『谢谢』就结束了。」及后珠理奈于2022年因健康状况不佳而暂停活动，辻本担心她的状况，于是透过友人联络，并建议一起露营，他说：「当时完全没想过会交往，纯粹是想传递露营的乐趣，希望她能重拾活力。」

问到是否因此萌生恋爱时，珠理奈抢答：「没有。」辻本接着说：「我对偶像不太熟悉，只透过媒体认识她。当时觉得她很任性呢（笑）。虽然实际见面后发现和印象不同，但确实没有萌生恋慕之情。」珠理奈坦言当时觉得辻本就像家乡的大哥，任何烦恼都能向他倾诉，辻本亦指二人当时的确像兄妹关系。

曾经拒爱

二人是在3年前的圣诞节开始交往，辻本透露当时珠理奈送了手表给他做圣诞礼物，并说「希望能一起刻划时光」，于是他乘机提出交往，得到的回应竟是「这似乎不太对」。珠理奈解释指虽然喜欢待在他身边，但害怕等自己完全康复后，他会发现「这个人根本不是当初认识的模样」，于是回复说现时不是最佳时机。但辻本却说即使她康复后也不会讨厌她，接着她考虑了2、3个小时后便答应交往。而求婚则是在去年11月26日，辻本透露：「我一直热爱浸温泉，也推荐她体验风吕对健康有益，她逐渐喜欢了，我们常去温泉。我特意选在『好风吕日』这天求婚。」