谭玉瑛膝盖碎裂后再度动刀 贴手术后相伤口异常肿胀 一跤跌出人生感悟：唔够爱自己

TVB前元老级儿童节目主持谭玉瑛去年2月发生意外而伤脚，当日为赶返电台做节目跑楼梯，结果不惜跌倒，不过谭玉瑛未有理会，拖住受伤的脚强忍痛楚继续工作，回家后发现到脚部肿得厉害要去求诊，经检查后膝盖的骨头碎裂，需要即时做手术，但谭玉瑛当时因在两天后有话剧演出，最终以打石膏固定位置，等她完成工作后再做手术。

谭玉瑛再入院膝盖异常肿胀

谭玉瑛手术后停工多月，出入需要用拐杖支撑身体，日前谭玉瑛再贴上入院的相片，片中看到谭玉瑛的膝盖异常肿胀，但原来情况趋向好转：「拆线后，包扎得好似大件事，其实系步向完全康复咁解。」

谭玉瑛入院再做手术

谭玉瑛曾表示受伤后左脚膝盖骨碎裂成数块，医生诊断必须动手术谭玉瑛透露：「医生系用线帮我抓埋一齐，将𠮶啲碎骨连埋，等佢慢慢自己愈合。」今次入院再做手术，是将膝盖内的线取出，谭玉瑛又曾表示：「我还以为自己可以跑楼梯，结果换来动弹不得，实在，哈哈！往后的日子应该会更懂照顾自己喔。」这个「动弹不得」的日子，幸好得到四兄弟姊妹每日轮流照顾，晚晚送饭到医院，而且又有不少朋友去探望，谭玉瑛今次是一个大教训，体会到过往不够爱惜自己，不能再鲁莽行动，明知是弱项便不要挑战，要循序渐进量力而为。谭玉瑛想往后的日子，如何变得强壮一点，因为自己有事，会令家人担心是不可取，应要尽量避免。

谭玉瑛觉得做人唔系咁开心

人称「谭玉瑛姐姐」的谭玉瑛当年主持TVB儿童节目《闪电传真机》、《430穿梭机》深入民心，多年来甚少提及私生活，只知她是「娱乐圈小富婆」，很懂得享受人生，闲时喜欢饮红酒，她曾说：「年轻时已明白工作很重要，但不是人生的全部，所以钟意煮东西、食东西、㗳番两杯，我钟意慢慢地过生活。」感情方面，谭玉瑛与初恋男友周震声（Stephen）相恋接近40年，但两人未有结婚，谭玉瑛称自己是不会结婚、不生小孩的不婚不育主义者：「我身边好多人离婚，两个人喺埋一齐好开心，如果分开嘅时间，仲要搞咁多手续，呢件事实在太悲剧。」谭玉瑛还说：「好多人结婚都系想有下一代，我自己反而觉得做人唔系咁开心啫，唔好搞咁多人出嚟，我成日都话想提升自己，努力啲做人，因为做人实在系唔开心，所以必须努力先可以过好日子，唔好戆吓戆吓咁过。」

