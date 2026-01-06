Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

苑琼丹签约陈山聪做直播 叻哥祝贺曾志伟离任：功成身退

影视圈
更新时间：20:45 2026-01-06 HKT
发布时间：20:45 2026-01-06 HKT

刚踏入2026年，苑琼丹便在佛山举行新直播公司的开幕仪式，邀请一众圈中好友，包括陈百祥、陈浩民、郑则士、黄一山、林子聪、罗天池、金刚、黄子扬、李焯宁、金刚、张颖康、张美妮等出席，苑仔更宣布与「视帝」陈山聪签约，齐齐直播拍住上！陈山聪很安心合作：「其实我觉得最重要是大家互相信任，我在内地经验不及苑仔，她是我的盲公竹！」山聪笑言未知直播收入，但儿子始读小学，要苑仔帮补补习费，场面非常好笑！

陈山聪为苑琼丹第一个签约艺人

苑仔表示今次投资过千万，对陈山聪非常有信心：「他基本上是我第一个签约艺人，各方面很适合做直播，十分有说服力！第二件事就是他知道我唔系古灵精怪，起码他和我一起合作，不会有人跣佢！」叻哥更爆新出炉视后佘诗曼昔日往事：「当年系我提携佢出嚟，你地知唔知？我喺意大利识佢妈妈，佢当年选香港小姐时，佢妈妈打比我话个囡选香港小姐，咁我话包佢头三名，我谂住乱噏，点知佢真系第三！」提到好友曾志伟宣布离任TVB高层一事，叻哥为对方送上祝福：「替佢开心！功成身退！」

陈浩民被苑仔口才折服

陈浩民表示曾与苑仔直播，被对方口才折服外，更要「揞住」苑仔个嘴收口：「我直头要揞住住佢个嘴，佢系咁讲系咁讲，到最后人哋都叫佢唔好讲呢啲，咁我就出手揞住咗佢个嘴！(讲紧咩？)唔记得啦！」姚莹莹这天都现身开幕礼，提到《寻秦记》上映仍非常兴奋，并指获古天乐邀请看首映。

