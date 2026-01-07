60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育

60岁影后刘嘉玲日前在IG分享新年合照，留言：「新年新气象，好友相聚乐陶陶。」当日原来有网民在上环文武庙捕获刘嘉玲，见到刘嘉玲当时被不少人包围，又边行边倾排场十足，引起网民热议。

刘嘉玲星味十足

刘嘉玲当日在文武庙被偶遇，戴上太阳眼镜的她星味十足，网民以「奇奇妙妙的偶遇」为标题，表示幸运遇见艺人：「继浅水湾偶遇梁文道先生，又在文武庙偶遇刘嘉玲，2026对我真好」。

不少网民见到刘嘉玲的照片，好奇她到文武庙祈福定还神，但有眼利网民直指刘嘉玲的一身行头非常重本，逐一拆解品牌。网民指刘嘉玲所穿的外套出自Chanel，价值约12万港元，而一双小白鞋则是acne studios，价值约4千多港元。

刘嘉玲获赞有品味

至于刘嘉玲手拎的Hermès鳄鱼皮手袋就更加贵，价值约50多万港元，而其身上所配戴的珠宝饰物，加起来估计约百万元。不少网民震惊刘嘉玲去拜神的休闲打扮，贵气得来又有气质：「很有品味」、「果然一看就好有钱的样子」、「有钱是次要，主要都会搭配」等。

刘嘉玲与梁朝伟坚持不生育

刘嘉玲与梁朝伟结婚17年，早前在内地综艺节目《一路繁花2》中，曾直言「我就是不想生」，霸气回应外界对于「没有下一代人生不完整」的质疑，她认为人生的圆满，并非只有传宗接代，即使选择不生育，也能过得幸福自在。她坦言与小孩互动的当下会感到快乐，但她认为时间拉长来看便不一样，变得「大部分时间都不会快乐」。刘嘉玲解释有小孩就等于有一辈子的牵挂，当中的责任如同一个沉重的担子。正是因为对责任的深思熟虑，让她在生育问题上感到犹豫：「我想过好自己这一辈子。」

