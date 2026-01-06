Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何沛珈表情包大放送 畀猛男摸大髀全身发热 拉埋林凯恩刘晓昆玩转上海

影视圈
更新时间：21:15 2026-01-06 HKT
发布时间：21:15 2026-01-06 HKT

节目《寻欢作乐的姐姐》由麦玲玲带领两组「佳丽」何依婷、何沛珈、林凯恩、刘晓昆；及戴祖仪、吴若希、游嘉欣玩转上海、广州及深圳，体验当地新兴「女性消费群」吃喝玩乐胜地，一尝被爆肌男及小鲜肉「包围」滋味。

何沛珈嗌得诱惑

今晚播出第二集，麦玲玲与何依婷、何沛珈（Roxanne）、林凯恩，联合自称上海地胆的刘晓昆玩转上海，先后到「色彩缤纷的减压泼墨画室」；由型男主厨主理的「隐世私房菜」；面积接近十二个足球场的室内滑雪场；以「名画美食」+专业跳舞表演驰名的餐厅等等，吃喝玩乐。蒲点当中以网红热捧的酒吧最具噱头，除了有大量适合打卡的Cocktail之外，酒吧中每一位猛男均身怀绝技，其中一名「剥衫黑背心」猛男上演完「麒麟臂生剥合桃」后，再追加两招极具视觉冲击的「体能之巅」贴身体验，成功震慑何沛珈、林凯恩及刘晓昆。

之后「黑背心」按要求「公主抱」何沛珈，期间还轻轻抛起她制造惊险效果；连爆「害羞三连环」的何沛珈一度紧张至整个Body见红。之后「黑背心」再示范单手举起林凯恩，吓得「怕丑妹」林凯恩疯狂尖叫。下集，刘晓昆与林凯恩将体验泼墨画减压。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
时事热话
5小时前
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
饮食
10小时前
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
生活百科
2026-01-05 17:45 HKT
寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑
寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑
影视圈
9小时前
陈庭欣廿字回应大屋搬细屋 亲爆「东张男神新欢」真实关系 《东周刊》独家爆跟十亿男友分手真相
陈庭欣廿字回应大屋搬细屋 亲爆「东张男神新欢」真实关系 《东周刊》独家爆跟十亿男友分手真相
影视圈
4小时前
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
影视圈
2026-01-05 19:30 HKT
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
饮食
2026-01-05 19:33 HKT
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
饮食
2026-01-05 21:15 HKT
陈庭欣豪宅降格搬蜗居 《东周刊》独家直击与杨振源分手后生活 惊爆与TVB男主持过从甚密
陈庭欣豪宅降格搬蜗居 《东周刊》独家直击与杨振源分手后生活 惊爆与TVB男主持过从甚密
即时娱乐
12小时前
90年代影坛花旦亲揭消失之谜 身份难被认同患一病 曾恨结婚却被旧爱家人重话所伤决不嫁人
90年代影坛花旦亲揭消失之谜 身份难被认同患一病 曾恨结婚却被旧爱家人重话所伤决不嫁人
影视圈
13小时前