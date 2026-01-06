何沛珈表情包大放送 畀猛男摸大髀全身发热 拉埋林凯恩刘晓昆玩转上海

节目《寻欢作乐的姐姐》由麦玲玲带领两组「佳丽」何依婷、何沛珈、林凯恩、刘晓昆；及戴祖仪、吴若希、游嘉欣玩转上海、广州及深圳，体验当地新兴「女性消费群」吃喝玩乐胜地，一尝被爆肌男及小鲜肉「包围」滋味。

何沛珈嗌得诱惑

今晚播出第二集，麦玲玲与何依婷、何沛珈（Roxanne）、林凯恩，联合自称上海地胆的刘晓昆玩转上海，先后到「色彩缤纷的减压泼墨画室」；由型男主厨主理的「隐世私房菜」；面积接近十二个足球场的室内滑雪场；以「名画美食」+专业跳舞表演驰名的餐厅等等，吃喝玩乐。蒲点当中以网红热捧的酒吧最具噱头，除了有大量适合打卡的Cocktail之外，酒吧中每一位猛男均身怀绝技，其中一名「剥衫黑背心」猛男上演完「麒麟臂生剥合桃」后，再追加两招极具视觉冲击的「体能之巅」贴身体验，成功震慑何沛珈、林凯恩及刘晓昆。

之后「黑背心」按要求「公主抱」何沛珈，期间还轻轻抛起她制造惊险效果；连爆「害羞三连环」的何沛珈一度紧张至整个Body见红。之后「黑背心」再示范单手举起林凯恩，吓得「怕丑妹」林凯恩疯狂尖叫。下集，刘晓昆与林凯恩将体验泼墨画减压。