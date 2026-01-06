Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郑伊健久违拍台剧《百万人推理》 娄峻硕爆男神私下大男孩一面

影视圈
更新时间：18:45 2026-01-06 HKT
发布时间：18:45 2026-01-06 HKT

郑伊健回归电视萤幕主演串流平台NETFLIX影集《百万人推理》，确定于2月12日全球独家上架。这次伊健久违拍台剧，剧中饰演独行破案警探，不但展现直觉办案与精准枪法，更有不少高难度动作场面。

伊健私下拥大男孩一面

伊健透露接拍时已知《百万人推理》曾入选金马创投，看到剧本是关于悬疑推理故事就相当感兴趣，他预告观众可以尝试以不同视角去看，会有不同观赏体验。剧中跟伊健首度合作的台湾男神娄峻硕，饰演百万网红林廷佑(柚子)。娄峻硕谈到跟伊健做对手，兴奋表示从小就好钟意看港片，也看了伊健超多作品而且不只看一次，所以当接到跟伊健合作的消息时，二话不说就答应。娄峻硕更分享在拍摄时见到伊健私下超级大男孩一面，笑言二人会聊很多打机、电玩等话题，爆伊健比他更爱打机，合作过程令他感到伊健非常好相处，是很亲近的大哥。

