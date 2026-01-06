全民造星VI | 193 疑不满无solo 缺席决赛司仪 保锜临时顶上被批英文差 经理人护航爆发内讧

MakerVille旗下歌手日前参与在澳门的倒数骚演出，不过ERROR全晚仅占少数出场时间表演，只唱2首半歌，有指193(郭嘉骏) 因而相当不满，更嬲爆在社交网留言表示：「问吓监制」、「监制好似唔听意见」，事后更缺席了《全民造星VI》的总决赛，事件掀起连串风波。

疑牵动粉丝骚扰高层

MakerVille 12月31日在澳门的倒数骚《全民造星Family跨年倒数》，ERROR全晚只唱2首半歌，眼见其他歌手如Winwin （杨安妮）有solo环节，反而早前推出新歌《你的名字 我的圣诗》的193完全无solo 机会，有不少粉丝在社交网留言替他们不值，向来火爆的193亦相当不满，在社交网主动tag监制及经理人表示：「问吓监制」，疑似牵动粉丝去骚扰高层。

经理人济哥为保锜解画

而日前(1月4日)在《全民造星VI》总决赛，由强尼担任大会主持，而ERROR成员阿Dee（何启华）和吴保锜则负责于台下访问评判团，有传本来保锜的司仪位置是由193负责，不过193因私人理由突然缺席。而保锜当晚的表现却获不少观众负评，他以「港式英文」访问韩星，被批「拉低水准」、「令人尴尬」等，ERROR的经理人济哥即在社交网发文为保锜解画，指保锜是临时帮手顶档：「得两日，就系仲要今日5/1有工作，知道要帮手我同佢（保锜）讲都即刻肯嚟顶。仲要佢早一日嚟咗production 叫佢帮手排一排，佢都即刻过黎排同夹下稿。」经理人济哥续指：「访问系得古生（古天乐）同gigi （梁咏琪）稿上面，因为直播要拖所以新加访问，佢哋唔知有翻译。英文讲得唔好叫唔尊重，咁大家以后唔好用你啲港普啦，因为咁样系好唔尊重，对唔住大家我以后都唔会讲港普尊重thanks。」

193串爆回复

经理人济哥挺身出来为保锜辩护，疑似暗示保锜是临时帮顶Job，又指临行前两日才通知，事件疑引发ERROR 及粉丝之间内讧。向来敢言193即在发文说：「其他嘢我唔方便评论，亦都唔觉得需要评论，正如我都唔觉得经理人应该乱发言一样 ，不过你好似有啲误会，以正视听所以我都要讲一讲，首先系请大家千祈唔好尽信我经理人讲嘅嘢；二，唔知你点样听返嚟系两日？我肯定就最少有六日；又点解系无暇出席？边个讲㗎？同埋其实系可以唔需要人顶替嘅。」有网民就留言问193:「经理人究竟有冇经你？」193亦串爆回复：「如果有嘅话，Error应该可以行得更远。」对此，经理人济哥亦在留言澄清：「我讲清楚系，我冇话193两日前通知呀，系话两日前叫保锜顶咋」、「明白，解决清楚系6日通知，都要同公司内部沟通点，所以两日前先通知保锜帮手做，系大家误会咗个情况」。