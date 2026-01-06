43岁「天后旧爱」元旦日爆车祸 认不小心驾驶受害车子状况曝光 揭事故原因态度惹热议

现年43岁、有「台湾第一帅」封号的男星王阳明，曾经跟天后级人马萧亚轩拍拖3年，而他亦是爱车之人，近年开设网上频道解构各款汽车，成为「车界KOL」。王阳明前晚（4日）自爆发生车祸，因个人判断错误，导致交通意外，王阳明更公开影片，讲述事故经过，以及后续处理问题。王阳明强调因责任在于自己，因此拍片并发文道歉，又承诺会负责到底，引起网民热议。

王阳明赞前车车主友善

王阳明前晚在IG公开影片，表示：「没想到2026第一天就⋯好啦是我自己不小心没注意到，真的很不好意思前车的车主，还好你们人也超Nice，接下来我一定会把该负责的负责到底！」

影片中见到王阳明展示座驾，当中见到车头位置有刮痕，前车车尾同样有刮痕，以及明显凹陷问题。王阳明透露当时情况：「2026年第一天就出车祸了，Yap是我的问题，在一个红绿灯然后变绿灯，我就踩了油门，我以为前面的车子也走了，但还是我的问题我会负责。」王阳明表示虽然感觉好糟糕，但必须面对现实，以及处理好事件。

王阳明达成和解

片尾见到王阳明与前车事主已达成和解，更搞笑地拍摄合照，王阳明态度诚恳多度向前车事主道歉：「很谢谢对方的谅解，不好意思造成你们的麻烦」，同时庆幸双方都安然无恙。不少网民对王阳明的态度及处理手法表示赞扬，更讨论起被撞后换来合照，非常搞笑。

网民留言：「哥，他们感觉都好开心，但大家平安真的就太好了」、「这样的大气与态度，很赞」、「最重要的是人没事」、「花钱消灾不是难事，人平安甚么都好」、「还好双方都没受伤」、「可以和平解决是最好的」、「开车注意安全啰」等。

