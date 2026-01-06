71岁成龙新作饰演脑退化老人 自爆已准备告别之歌待离世后释出 《捕风追影》将开拍续集

由成龙、彭昱畅、张佳宁、潘斌龙、李萍主演，年轻导演李太言执导，韩三平监制，笑泪交集的温情新片《过家家》将于2026年1月15日香港上映，澳门则在1月8日。出道63年，主演超过100多部作品，所演的角色「打」遍天下的成龙，今次在电影《过家家》中，打破动作巨星的形象，素颜出镜、一头白发、皱纹满角，饰演身患有脑退化的独居老人任继青，以蹒跚的步伐与细腻的神态，成功将角色诠释。

现在心态不再犹疑太多

成龙为电影角色作准备，拍摄前特别到老人院探访，以深入了解老人的生活状态，增强角色的真实感。早前成龙接受访问时，还自爆已找了团队为他写了一首告别歌，但这首歌会在他离世后才会发布。他感触说：「这些年自己送别了太多朋友和亲人，体会到人终要一死，能够慢慢变老是的幸连。我现在的心态是想说的说、想做的去做、不再犹疑太多。」

触动观众心窝

电影预告出街之后，触动了不少观众的心窝，纷纷在网上留言，居然被七十一岁，打了一辈子的成龙，这次「不打」的样子狠狠戳中了，未看已感动。得知观众的反应后，他欣慰地说：「我今次尝试新的角色，没有打也能得到大家共鸣，真的很开心，不过我没说我不再打，只要我能打到的，我也会继续打下去，告诉大家我已决定开拍《捕风追影》续集，希望大家能够跟我期待新的作品。」成龙在电影中，挑战一个全新的角色。故事围绕一位名叫任爹的退休老房东（成龙 饰），因脑退化而误认独自打拼的年轻租客钟不凡（彭昱畅 饰）为失散多年的儿子。随着其他租客的加入，这群人意外地组成了一个临时家庭，并共同面对生活的挑战和老人深藏的秘密，展现了爱与包容的力量。