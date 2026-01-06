29岁男星惊爆堕毙身亡 死因披露内情令人摇头叹息 惨挨思觉失调10年痛苦难当
韩国独立音乐歌手Jin Denim（金正烨）传出意外堕毙消息，终年29岁。其胞妹于1月3日在社交平台证实哥哥死讯，透露兄长于去年12月17日晚因事故不幸身亡，死因是因疾病引发意外跌倒，并澄清不是轻生。由于事出突然，家属已为Jin Denim低调办丧礼，仅安排亲友送别。
Jin Denim病情急剧恶化
综合韩媒报道，Jin Denim 自10年前患有双相情绪障碍与思觉失调，长期接受治疗，多年来有睇医生及持续服药，努力控制病情，但近期病情一度急剧恶化。Jin Denim对自己的病情十分清楚，但已发展到在家人协助下，亦难以控制的状态。
Jin Denim的妹妹悲痛表示：「他（Jin denim）的离世令人心碎和惋惜，但我们家人相信他已经去了安宁的地方。我们希望大家能够透过他留下的音乐和温暖的回忆，长久地记住他，而不是让他成为悲伤的对象。」并透露Jin Denim安葬在京畿道安城Evergreen树木园。
Jin Denim上海读大学
Jin Denim曾到内地上海名校复旦大学读书，2016年以弘大街头表演团体Si-So成员身份打开知名度，随后以「SingSing」名义发表《Naturalism》、《Bloom）》等作品。于2020年以艺名「Jin Denim」发展，音乐风格偏向R&B、独立流行乐，代表作有《这一夜过后》、《Eternal》、《Fairytale》等。
