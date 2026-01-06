Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沈殷怡疑为PAWS一员认歌艺非「魔音」 手脚不协调又唔敢打扰Jeremy

影视圈
更新时间：17:15 2026-01-06 HKT
发布时间：17:15 2026-01-06 HKT

沈殷怡以嘉宾身份出席会展活动，喜欢收藏玩具的她，特别迷《宠物小精灵》周边，「睇到会忍唔住买！」经常到日本购买收藏。问对象需有共同兴趣？她笑言不一定，「若他不介意我嘅小小兴趣仲好，嫌弃嘅都唔会唔开心，情侣自然有唔同兴趣。」

拉埋徐㴓乔跳唱？

问可有购物欲烦恼？沈殷怡自认︰「相较身边收藏家级嘅疯狂朋友，我算小儿科，我较冷静。」续指有收藏时下流行的card game，「可以同朋友试试手气！」自觉运气不错没花大钱。谈到新一年，她最近忙于拍摄真人骚综艺节目，其他工作则以旅游及综艺为主，「都想有更多拍剧机会，体验唔同生活好好玩。」

至于ViuTV近日公布，组两人限定女团PAWS，成员身份保持神秘，网民齐估当事人是沈殷怡、徐㴓乔，问是否如网民所指？她保持神秘，指留意明天她的活动，避谈是否女团成员。问是否有信心挑战唱歌跳舞？沈殷怡笑言有机会就会努力，自觉歌艺非「魔音」，跳舞则手脚不协调，「中学读书时有跳过，好快就知唔啱自己。」问会否请教Jeremy（李骏杰@MIRROR）？她笑称不敢打扰同事。

