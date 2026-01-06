何广沛首夺最佳男配角 定下目标向「最佳男主角」进发 云文子赠「云靠山」增强运势

何广沛近年爱请玄学天后云文子作奇门遁甲风水，事业越来越旺，更觅得好姻缘。日前，他在TVB《万千星辉颁奖典礼2025》凭《新闻女王2》首夺「最佳男配角」，云大师送何广沛「云靠山」，喻意继续作他的强大靠山增强运势，向「最佳男主角」目标进发。

得到认可感开心

新出炉的「最佳男配角 」何广沛 ，日前接受云大师访问，问到有否预计过攞奖？何广沛坦言：「其实冇谂咁多，但系自套剧出街后，回响好大，冇谂过观众真系咁钟意呢个角色，顺理成章攞埋呢个奖固然之开心。」何广沛指与剧中「Ivan」这个角色由第一集到续集相处了三年，对这个角色的情感非常浓厚，「所以透过呢个角色攞奖，本人更加开心，好似自己个仔真系攞咗奖，一个认可。自己塑造个角色长达三年，睇住个角色成长，俾个角色感动咗，所以真系好多谢投票俾呢个角色嘅观众。」夺下「最佳男配角 」后，何广沛坦言下一个目标要更加努力，「冲击下一个奖……难以启齿（云大师： 我帮你讲 男一） 系啦……继续沉淀继续去做好每一个角色。」