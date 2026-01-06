Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李佳芯演江湖大嫂食烟饮酒爆喊 黎诺懿瞓身打膊头靭带撕裂

由黎诺懿、Ali（李佳芯）主演的马来西亚Astro Originals黑帮权谋剧《义和》，两人饰演的黑帮人物江湖味十足，洗走《BB来了》的新手爸妈形象。《义和》不乏追车、讲数、枪战、打斗等刺激场面，掀起话题背后，两主角都付上代价，其中亲演连场打戏的黎诺懿，触痛旧患，膊头韧带九成撕裂，而Ali则形容场面沉重，人物有血有泪。

铁铲铲伤成手血

《义和》讲述黑帮「义和」老大突然身亡，内部权力真空引爆连场角力，饰演老大老婆「冰姐」的Ali，与社团第二把交椅「汉哥」黎诺懿，及虎视眈眈的势力，跟警方展开一场龙争虎斗；当中黎诺懿更有连场打戏，他表示：「今次有好多古惑仔打斗戏，有好多拳脚、动刀，最惊险系用到真嘅铁刀、铁铲，要拍啲斩人戏份，真系要好小心，记得其中一名演员打完之后，佢成手都系血，因为佢畀个铁铲整亲。」黎诺懿拍打戏，令膊头严重受伤，他说：「本身右边膊头有旧患，为应付大量打戏，搞到靭带撕裂咗九成，而家仲医紧，未完全康复，今次真系瞓身演出。」问他演古惑仔，可有向老友郑伊健取经？他指角色表面斯文、内𥚃凶狠，是一位渴望洗白的古惑仔，没有参考其他的演绎方法。

至于演社团大嫂「冰姐」的Ali，为了投入角色，数个月来沉浸在阴沉的情绪中，她说：「冰姐系一个好多经历嘅人，老公过身，佢担起社团责任，又要打又撞车，仲要声嘶力竭咁喊，大部分都系沉重场口，对演员嚟讲系好惨！开机前嘅准备，连埋拍摄期，我几个月都要沉溺呢种情绪！好彩呢几年，我都系一年一剧，有足够嘅体力、精神去应付。《义和》系沉重嘅，我过足戏瘾，正常人生好难做到呢啲嘢！」

「冰姐」的人设与现实的Ali可谓有极大反差，Ali指：「其实饮酒、食烟，出入夜场，对现实生活嘅我经已系反差，不过讲最大反差就系『气场』，外人可能觉得我好硬净，我自己唔系好有气场，我个底蕴系顺其自然，所以同冰姐一出场就要好压场，喝一声啲人就静晒个气场，好大反差。」

