广末凉子时速185公里炒车 令同车男骨折仅罚3万蚊 是非缠身复工无期

影视圈
更新时间：15:45 2026-01-06 HKT
发布时间：15:45 2026-01-06 HKT

日本女星广末凉子去年4月在静冈县新东名高速公路发生追撞事故，撞上大型货车，造成同车男性严重受伤，之后她又涉在医院多次脚踢护士，遭警方以伤害罪拘捕，事件曝光后引发巨大回响。去年12月22日挂川区检署以违反《汽车驾驶致死伤行为处罚法》提起简易起诉，关于伤人嫌疑则放弃起诉。

要时间调整身心状态

静冈地方法院昨日证实法院已对广末凉子作出罚款70万日圆（约34,800港元）的简易命令。起诉书显示，广末凉子于去年4月7日傍晚6点45分前后在静冈县挂川市的新东名高速公路，以约185公里的时速驾驶私家车，并撞上大型货车，导致同车男性骨折受伤。广末凉子事后透过3名律师发表联名声明，向事故相关人士与社会大众致歉。她亦在官方网站发文表示，将诚实面对自己的行为，并在医生指导下，优先调整身心状态与日常生活，对于是否正式复出演艺圈，则未做出明确承诺。

