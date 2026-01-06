迪士尼《歌舞青春》女星被排挤撰文斥小圈子 退「毒妈群组」免眼冤

迪士尼频道出身兼《歌舞青春》美国女星Ashley Tisdale近在杂志《The Cut》发表了一篇文章，表示已离开一个「有毒妈妈群组」，她形容那些妈妈单独看，「人都不错」，但聚在一起就觉得大有机心。她表示：「从不认为那些妈妈是坏人，除了一个，在交流不再健康和积极之后，我选择与她们断绝关系。」

取消追踪社交网

Ashley表示于2021年女儿出生后加入一个全部是事业有成，互相支持的妈妈社群，但某几个人玩小圈子，自己被排除在外，像是群组聚会、生日派对都没约她；有时候一起吃饭，她还会被安排坐得离大家远远的，「我意识到，有些群组文字讯息不包括所有人，这导致小圈子在群体内形成。在第3次或第4次看到其他人在社交媒体上的照片后，我没有被邀请参加，感觉我毕竟不是这个团体的一员。」她有感如回到高中时期，遇到刻薄女子的行为和杯葛，逐渐地她感到受伤、被搾干及排除在外，所以选择离开。

网民很快找出该妈妈群组，成员包括同是迪士尼出身的Hilary Duff、Meghan Trainor及Mandy Moore。她们10月时才一群人去酒庄旅行，Ashley未见踪影，她在社交平台也取消追踪她们。Hilary前年12月受访时提到自己有一班志同道合的电视明星朋友，「我们走在一起时，我们的BB还很小，但已开始在我家上音乐堂。如今，我们一同上艺术课和体操堂，而我们都是妈妈。」