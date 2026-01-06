90年代「第一大侠」粗针穿臂惊吓画面曝光 自曝健康亮红灯 曾前列腺肥大肺部病变

66岁「最靓仔展昭」何家劲早年因为电视剧《包青天》爆红，虽然淡出幕前多年，却在内地知名度极高，其发展的健康食品生意，更取得成功，有指何家劲的身家已暴升至逾亿元。何家劲近日拍片放到社交网，见到他躺在病床上接受疗程，一脸痛苦，情况令人担忧。

何家劲咳嗽多时

何家劲被爆秘婚生女，加上生意发展好，可谓家庭事业两得意。不过何家劲曾在直播中，自揭身体有小毛病，已经咳嗽多时要不断食药，却因为药物影响，感觉血压升高，停药后曾到医院做全身检查，幸而其他方面没有太大问题。

不过何家劲肺部及前列腺则有隐疾，他曾透露：「除了就是前列腺有点肥大，这个过了5、60岁肯定有的啦，就是肺有点甚么气泡啊，这个都有的啦。」而近日何家劲曝光打针过程，引起网民关注。

何家劲哗哗大叫

何家劲的新影片中，见到他躺在病床上，原本神情轻松，又叫医师向镜头打招呼。何家劲之后拍摄打针时的经过，见到医师在其手臂上打针，当时何家劲仍神态自若，笑说：「2026年第一针！」不过之后何家劲开始哗哗大叫。直到医师拎出一支粗针穿过何家劲的手臂，痛得他变脸：「哗！这个更长，这个会不会不能播呀！」其间更一脸辛苦喘晒气说：「这两针太厉害了！」

