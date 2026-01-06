Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

90年代「第一大侠」粗针穿臂惊吓画面曝光 自曝健康亮红灯 曾前列腺肥大肺部病变

影视圈
更新时间：14:30 2026-01-06 HKT
发布时间：14:30 2026-01-06 HKT

66岁「最靓仔展昭」何家劲早年因为电视剧《包青天》爆红，虽然淡出幕前多年，却在内地知名度极高，其发展的健康食品生意，更取得成功，有指何家劲的身家已暴升至逾亿元。何家劲近日拍片放到社交网，见到他躺在病床上接受疗程，一脸痛苦，情况令人担忧。

何家劲咳嗽多时

何家劲被爆秘婚生女，加上生意发展好，可谓家庭事业两得意。不过何家劲曾在直播中，自揭身体有小毛病，已经咳嗽多时要不断食药，却因为药物影响，感觉血压升高，停药后曾到医院做全身检查，幸而其他方面没有太大问题。

相关阅读：何家劲专心做健康食品无戏瘾 拒绝客串邀约：忙搞生意无时间

不过何家劲肺部及前列腺则有隐疾，他曾透露：「除了就是前列腺有点肥大，这个过了5、60岁肯定有的啦，就是肺有点甚么气泡啊，这个都有的啦。」而近日何家劲曝光打针过程，引起网民关注。

何家劲哗哗大叫

何家劲的新影片中，见到他躺在病床上，原本神情轻松，又叫医师向镜头打招呼。何家劲之后拍摄打针时的经过，见到医师在其手臂上打针，当时何家劲仍神态自若，笑说：「2026年第一针！」不过之后何家劲开始哗哗大叫。直到医师拎出一支粗针穿过何家劲的手臂，痛得他变脸：「哗！这个更长，这个会不会不能播呀！」其间更一脸辛苦喘晒气说：「这两针太厉害了！」

相关阅读：何家劲北上从商虐待员工？魔鬼训练下属狂喘气濒挞低 曾被批工厂伙食差

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
生活百科
21小时前
74岁影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 丧礼以高规格进行由两巨星扶灵
74岁影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 丧礼以高规格进行由两巨星扶灵
影视圈
17小时前
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
饮食
19小时前
TVB颁奖典礼2025丨漏网镜头逐格睇 谭咏麟笑容耐人寻味 陈豪见两人得奖表情抢镜 陈庭欣台下抹泪
TVB颁奖典礼2025丨漏网镜头逐格睇 谭咏麟笑容耐人寻味 陈豪见两人得奖表情抢镜 陈庭欣台下抹泪
影视圈
21小时前
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
影视圈
19小时前
陈庭欣豪宅降格搬蜗居 《东周刊》独家直击与杨振源分手后生活 惊爆与TVB男主持过从甚密
陈庭欣豪宅降格搬蜗居 《东周刊》独家直击与杨振源分手后生活 惊爆与TVB男主持过从甚密
即时娱乐
4小时前
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
饮食
17小时前
90年代影坛花旦亲揭消失之谜 身份难被认同患一病 曾恨结婚却被旧爱家人重话所伤决不嫁人
90年代影坛花旦亲揭消失之谜 身份难被认同患一病 曾恨结婚却被旧爱家人重话所伤决不嫁人
影视圈
5小时前
少女尖沙咀见工美容院时薪$188诱入房 被要求换「吸客校服」吓到震 事后惊揭：4楼根本就系...｜Juicy叮
少女尖沙咀见工美容院时薪$188诱入房 被要求换「吸客校服」吓到震 事后惊揭：4楼根本就系...｜Juicy叮
时事热话
3小时前
生擒马杜罗｜委内瑞拉总统府附近传密集枪声 数小时前临时总统就任
01:10
生擒马杜罗｜委内瑞拉总统府附近传密集枪声 数小时前临时总统就任
即时国际
5小时前