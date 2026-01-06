炎明熹传加盟Sony Music做一姐 1.7携新歌开发布会强势回归

《声梦传奇》第一季总冠军炎明熹（Gigi）入行后备受力捧，TVB更用尽资源将炎明熹推上「乐坛小天后」之位，在内地为她打开知名度。现年20岁的炎明熹，年前因传出有意离巢，之后鲜有在幕前露面，直到去年底与TVB的合约告一段落，回复自由身后即复工。近日有消息指，炎明熹将加盟Sony Music唱片公司，并于明日（7日）出席新歌发布会。

炎明熹传推出新歌

炎明熹于去年底透过原创粤语音乐剧《一束光 — 高锟的记忆》，再度公开演出，之后在12月24日平安夜在在亚博览举行《风之旅 My Voyage Goes On Live》音乐会，火速收复失地。早前炎明熹已宣布自组「然后工作室有限公司」升格做老板，近日再有新消息，网传炎明熹「复出」推出新歌，MV将于1月7日在全球音乐播放平台上架。

炎明熹传做陈柏宇林奕匡师妹

炎明熹对将于明日推出新歌，同日举行新歌发布会，并在本周四现身电台宣传新歌一事，未获官方证实。对于传出加盟Sony Music唱片公司，成为陈柏宇、林奕匡、黄妍等小师妹，更随时被力捧为新一姐，早前曾以模棱两可的态度回应。

