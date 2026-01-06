Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

炎明熹传加盟Sony Music做一姐 1.7携新歌开发布会强势回归

影视圈
更新时间：11:30 2026-01-06 HKT
发布时间：11:30 2026-01-06 HKT

《声梦传奇》第一季总冠军炎明熹（Gigi）入行后备受力捧，TVB更用尽资源将炎明熹推上「乐坛小天后」之位，在内地为她打开知名度。现年20岁的炎明熹，年前因传出有意离巢，之后鲜有在幕前露面，直到去年底与TVB的合约告一段落，回复自由身后即复工。近日有消息指，炎明熹将加盟Sony Music唱片公司，并于明日（7日）出席新歌发布会。

炎明熹传推出新歌

炎明熹于去年底透过原创粤语音乐剧《一束光 — 高锟的记忆》，再度公开演出，之后在12月24日平安夜在在亚博览举行《风之旅 My Voyage Goes On Live》音乐会，火速收复失地。早前炎明熹已宣布自组「然后工作室有限公司」升格做老板，近日再有新消息，网传炎明熹「复出」推出新歌，MV将于1月7日在全球音乐播放平台上架。

相关阅读：Gigi炎明熹离巢TVB后首开演唱会 刘德华容祖儿杨千嬅等力撑 TVB视帝现身观众席

炎明熹传做陈柏宇林奕匡师妹

炎明熹对将于明日推出新歌，同日举行新歌发布会，并在本周四现身电台宣传新歌一事，未获官方证实。对于传出加盟Sony Music唱片公司，成为陈柏宇、林奕匡、黄妍等小师妹，更随时被力捧为新一姐，早前曾以模棱两可的态度回应。

相关阅读：炎明熹独立发展后开骚变喊包 歌声献宏福苑死伤者 认准备不足︰表现㪐㩿

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
生活百科
17小时前
TVB颁奖典礼2025丨漏网镜头逐格睇 谭咏麟笑容耐人寻味 陈豪见两人得奖表情抢镜 陈庭欣台下抹泪
TVB颁奖典礼2025丨漏网镜头逐格睇 谭咏麟笑容耐人寻味 陈豪见两人得奖表情抢镜 陈庭欣台下抹泪
影视圈
18小时前
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
饮食
16小时前
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
饮食
14小时前
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
影视圈
16小时前
74岁影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 丧礼以高规格进行由两巨星扶灵
74岁影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 丧礼以高规格进行由两巨星扶灵
影视圈
14小时前
万千星辉2025丨佘诗曼四度封视后欠新鲜感？竟被呼吁让奖畀李施嬅 网民：但系阿佘真系做得好㖞
万千星辉2025丨佘诗曼四度封视后欠新鲜感？竟被呼吁让奖畀李施嬅 网民：但系阿佘真系做得好㖞
影视圈
13小时前
生擒马杜罗｜委内瑞拉总统府附近传密集枪声 数小时前临时总统就任
01:10
生擒马杜罗｜委内瑞拉总统府附近传密集枪声 数小时前临时总统就任
即时国际
2小时前
宣萱自爆曾当小三：系我自己傻  罕谈情史认对男人有戒心  揭TVB辛酸史曾被影帝闹到喊
宣萱自爆曾当小三：系我自己傻  罕谈情史认对男人有戒心  揭TVB辛酸史曾被影帝闹到喊
影视圈
17小时前
万千星辉2025丨声梦小花詹天文再失礼：多谢可以畀几位前辈颁奖 与林敏骢抢奖被寸「我畀你㗎」
01:05
万千星辉2025丨声梦小花詹天文再失礼：多谢可以畀几位前辈颁奖 与林敏骢抢奖被寸「我畀你㗎」
影视圈
23小时前