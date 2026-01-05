范明熙自揭悲惨童年珍惜与家人相聚 获吴大强介绍「一门四杰」未有发展可能丨独家

歌手范明熙（小V）为《中年好声音》吴大强的契女，谈到对方可有介绍她给4位笋盘儿子认识 ，小V表示与对方一家早已相识，更会经常一齐食饭，有否发展机会自己亦不清楚。她又自揭悲惨童年，年幼时因爸爸过身，妈妈独力养家，她与弟弟被安排入住儿童之家。文、图：张颖芝

Rock演渣男入型入格

小V早前推出单曲《我们的完结篇》是其亲身经历，这段「姊弟恋」最后无疾而终。她说：「首歌是讲我上一段感情，明明是热恋情侣，我又没做错，但时间流逝令感情变淡，失去热情而分手。」她透露 MV男主角原本想邀请吴大强儿子吴伟豪，但未能配合档期，因而邀请何晋乐（Rock）担演，笑指Rock在MV其中一幕演渣男，演得入型入格。谈到吴大强一门四杰，对方有否介绍她给4位笋盘儿子认识，小V表示有介绍并早已相识，两家人稔熟，大家是朋友，经常一齐食饭，大赞4位儿子都很好，至于有否发展可能则不知道。

曾被安排入住儿童之家

小V自揭悲惨童年，忆述年幼时与弟弟被安排入住儿童之家，因爸爸在她3岁时过身，失去家庭经济支柱，妈妈要工作养家。她透露在儿童之家那几年很痛苦，经常哭到眼肿，看出窗外街上一家大细乐融融，不禁心酸落泪。她笑说现时很黐家，珍惜与家人相聚时刻，亦有前辈爱锡，感到幸福，自己也变得乐观。另外，小V标致的五官却引来整容疑云，她自认好贪靓，不停研究扮靓方法，全是靠化妆技术，不介意批评，「我想大家关注我的歌，不介意被人话唔靓。」

自认系「恋爱脑」

此外，自认是「恋爱脑」的小V透露，投入一段感情时会不停迁就对方。她堤及前男友比她年轻两年，坦认当时双方未够了解就开始发展，令她有感下次拍拖要彼此更了解才开始，或不会再选择与年轻男仔谈恋爱。她坦言向来喜欢比自己年纪大和成熟的男士，男方可给予不同见解和想法，可从对方身上学习。