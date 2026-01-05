何沛珈、阮浩棕被《东周刊》爆分手后首同场：唔尴尬 不介意情侣档宣传剧集

何沛珈、阮浩棕等今日到尖沙咀出席慈善跑记者会，将以TVB爱心队身份参与盛事，何沛珈与阮浩棕被《东周刊》报道因TVB厉行「禁爱令」而分手，早前何沛珈大方承认单身6个月，首次公开同场，2人大方合照及受访，亦表示不会尴尬，因大家是好朋友，亦是专业艺人和同事。

2人将出战10公里

昨晚才为《万千星辉颁奖典礼2025》担任司仪的何沛珈，笑言有点眼瞓，因骚后出席庆功宴，并在酒店与好友一直聊天到清晨5时。他们都将出战10公里，问可会一齐练跑？阮浩棕指地区不同比较难，自己也习惯听音乐一个人跑，何沛珈则指最近习惯在健身室跑。谈到「禁爱令」，2人表示报道后仍有联络，因商讨要如何回应大家，何沛珈指阮浩棕也有为她任司仪打气，阮浩棕指仍有两人合作的剧集未播，届时也会一起宣传，亦不介意情侣档，只要观众接受便可以。

曾志伟向司仪团队畀意见

谈到为颁奖礼担任司仪，何沛珈指收到前辈黎芷珊打气，以及圈外朋友指有进步，自己也觉得表现可以，因颁奖礼要做到轻松而庄重，但整晚MVP一定是砸烂奖座的林盛斌。阮浩棕也赞何沛珈淡定有进步。问未能够夺得「飞跃进步女艺员」可觉失落？何沛珈指担任司仪已是最大奖项，骚后也有幕后同事为她打气。提到曾志伟卸任总经理，何沛珈表示司仪只收到压轴颁大奖的安排，未想过曾志伟卸任，骚前志伟也有向司仪团队畀意见，着她要注意声线运用，她相信曾志伟不会想停下来，很快会以另一面貌加入大家，也希望他开班传授主持技巧。