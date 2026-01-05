全民造星VI丨ViuTV一哥强尼晒「神级」急才 面对古天乐「强攻」面不改容 妙语连珠化解获网民力赞：最高境界

ViuTV皇牌节目《全民造星VI》总决赛昨晚（4日）已经完满结束，今次赛事峰回路转，原本已被淘汰的「第11人」王伟俊（Teller）以黑马姿态夺得冠军，大热的陈瑨羲（Ian Hannz）屈居亚军，而范卓贤（Jacky Fan）则夺得季军。冠军王伟俊（Teller）表示：「我完全冇谂过呢个结果出嚟，我真系返到嚟11强已经好荣幸，咁多人支持我，投我票。」

「地表最强」的强尼被网民洗版大赞

总决赛评判团的阵容鼎盛，当中包括古天乐、刘伟强、孝渊、梁咏琪、钟广德。导师李幸倪（Gin Lee）和梁祖尧担任表演嘉宾为学员打气。大会邀请到姜涛@MIRROR、COLLAR任表演嘉宾。曾被誉为「地表最强」的司仪强尼，今次的表演被网民洗版大赞，皆因强尼面对古天乐的「强攻」面无惧色，尽显急才功力。

司仪强尼与古天乐高手过招

司仪强尼在开场先逐一介绍今晚评判，接着再与评判聊天热身，强尼说：「特别多谢古生，因为你近排风尘仆仆好忙去谢票，同埋身体好吗？」不过台下的古天乐说：「你讲咩呀？听唔到你讲乜？」古天乐随即将名牌反转，原来还有一个名牌写著项少龙，在场观众即时尖叫。强尼见到「项少龙」的名牌即说：「好彩我只眼好啫，项少龙先生，因为你个头由白变咗黑，我啱啱都要几秒时间先可以肯定到，项先生我都肯定你有好强的穿越能力，除咗你嘅角色之外呢，近排你不断做宣传、谢票啦，好似一秒间都走来走去，你嘅穿越能力非常强劲，使唔使表演一次畀我哋睇？」

古天乐「项少龙」上身考强尼

「项少龙」上身的古天乐发挥其口齿伶俐的本色反问强尼说：「我想问你我穿咗乜嘢呢？」强尼想了一会说：「穿就系、穿咗所个人嘅心啦，呢套剧、呢个角肥，系贯穿咗我哋20年，由电视走到电影，贯穿咗我哋个心。」古生再考强尼：「咁越乜呢？」强尼说：「越就应该系，《寻秦记》应该好有机会超越香港电影票房所有历史纪录。」古天乐笑笑口说：「多谢，咁就真系穿越喇。」对于强尼的表现，不少人表示赞赏，有人说：「呢part 我觉得系咪无夹过，强尼急材太强。」、「如果真系临场反应， 强尼真系坚有料！」、「似临场反应，见强尼窒咗一小下，但转数好快完全pass!!! 即时拍掌畀佢。」、「睇强尼谂『穿咗咩』个反应似系冇夹过，佢急才真系好劲！！连古生最尾都点头表示欣赏。」、「劲呀，强尼咁到可以讲到，简直系现场执生技巧既最高境界！」、「强尼真系 viutv 一哥 。」

