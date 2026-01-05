原来视咁的丨TVB节目横扫热搜榜 亮丽数字背后流量密码

一年伊始，又是时候帮电视业计数派成绩单。撇开官办的电视台不计，其余3间免费电视台中，有两间的数据可谓乏善足陈，无甚可观。只有TVB这一间独领风骚，常言道数字从来最诚实，参考TVB官网公布的「TVB网络年度回顾2025」，以数据为本综合三方面，包括︰综合搜寻热度、观看次数及互动表现，整理出「年度之最」。TVB社交平台影片播放次数最多的头3位分别为《中年好声音3》、《女神配对计划》及《爱．回家之开心速递》，播放次数分别为8500万、8450万以及7865万，单是3个节目便达2.48亿次。TVB单计在YouTube平台的全年累积播放次数已突破6亿，总观看时数达4500万小时，实现跨平台、跨地域传播突破，其余两间望尘莫及。加上早前Yahoo公布2025年「Yahoo全年搜寻人气榜」得到进一步证明，当中「十大热搜本地电视剧／串流平台剧集及节目」排行榜中，TVB荣登榜霸，TVB的综艺、剧集在10个席位中横扫9个热搜，辗压对手。恋综节目《女神配对计划》位列榜首，第2位是台庆剧《新闻女王²》，足证笔者所言非虚，全部有数据支持。

TVB积极拥抱数码化



如此亮丽的数字背后没有幸运成分，靠的是与时并进及创意，听落好似好老套，却是不争的事实，数字从来都不骗人。首先归功于近年TVB积极拥抱数码化，大力发展tvb.com及社交平台，提供最新最八卦的资讯跟观众、网民互动，所谓「得网络、得天下」。硬件出色软件宣传亦配合得宜，因循於单调的宣传手法，好似早前宣传《中年3》跑到港九各地进行路演，跟各区观众打成一片，达到宣传效果，《新闻女王²》亦破天荒去到中环HSBC总行搞记招成为热话。功不可没的还有一班制作团队，看过近日由TVB企业传讯部品牌传播科团队（Creative Imaging Department）为《万千星辉颁奖典礼2025》制作的宣传片就会明白，多条宣片蕴含「喜怒哀乐」4种情绪元素；动作与爱情兼而有之，同时拍出菲林片年代的强烈电影感。KOL飞天爷爷在个人社交平台亦盛赞演员出色，更佩服「后期制作都唔少嘢，调色呢方面整得好靓好仔细」，就知道这班「CID」不简单。亮丽数字背后是一班人默默努力加创意的成果，学食神话斋一字记之曰「心」。