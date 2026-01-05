Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱鉴然获古天乐宣萱提早庆生 自爆「生日请求」 每人叫10位好友睇《寻秦记》

影视圈
更新时间：16:15 2026-01-05 HKT
发布时间：16:15 2026-01-05 HKT

今天生日的朱鉴然前晚在深圳路演中，与戏中的爹哋妈咪古天乐、宣萱，一家三口齐齐整整与现场观众预祝生日，场面温馨，朱仔为自己祈愿之余，还不忘提醒现场fans每人叫10位好友，到戏院睇好戏看《寻秦记》。

古仔、宣萱向朱仔送上祝福

前晚路演进行期间，工作人员特意推出蛋糕，给朱仔惊喜，为他预祝生日。身为daddy项少龙古仔与妈咪乌廷芳跟寿星仔朱仔项羽，三人一起摆了一个心心甫士，画面温馨动人，甜到漏。提到「生日愿望」？他笑谓：「生日愿望是不可以直接讲出来的！」所以他以「生日请求」来表达，温馨提示叫大家入场睇戏！现场观众十分热情，大合唱生日歌，古仔和宣萱也给朱仔送上祝福，让他在工作中欢度一个幸福满满的生辰。

