Critics Choice颁奖礼丨添麦菲查洛美击败里安纳度夺影帝 影后由Jessie Buckley捧走 《混沌少年时》擸4奖成大赢家

影视圈
更新时间：15:49 2026-01-05 HKT
发布时间：15:49 2026-01-05 HKT

「第31届Critics Choice颁奖礼」（CCA）于香港时间今日在美国加州举行，里安纳度狄卡比奥（Leonardo DiCaprio）主演的《一战再战》再次扬威，赢得最佳电影、导演、改编剧本3奖。昨日滞留在加勒比海圣巴特岛的里安纳度，未能赶及出席「棕榈泉国际电影节」，但今日终于现身CCA，不过则失落影帝给《Marty Supreme》的添麦菲查洛美（Timothee Chalamet），影后由《Hamnet》的Jessie Buckley捧走。配角方面，由Jacob Elordi及Amy Madigan分别凭《科学怪人》及《凶器》捧奖。《科学怪人》再摘下最佳美术设计、发型与化妆奖。

《Kpop猎魔女团》擸两奖

赛前获最多17项提名的《罪人们》最终擸4奖，包括最佳原创剧本、原创配乐、最佳卡士及最佳年轻演员，《F1电影》及《Kpop猎魔女团》同样擸两奖，《F1电影》获颁最佳剪接及音响；《Kpop猎魔女团》大热赢得最佳动画及原创歌曲奖。最佳电视电影则是《BJ单身日记：我为仔狂》，汤告鲁斯（Tom Cruise）主演的《职业特工队：最终清算》获颁最佳特技设计。

《混沌少年时》「父子档」齐拎奖

剧集方面，获最多6项提名的话题作《混沌少年时》，捧走最佳迷你剧集外，英国男星Stephen Graham与16岁英国童星Owen Cooper「父子档」再摘下最佳迷你剧集男主角及男配角，二人继去年的艾美奖后再获
得同样的奖项，同剧的Erin Doherty亦同获女配角；Sarah Snook则凭《都是她的错》夺得迷你剧视后。Owen打破艾美奖纪录后，再破CCA纪录，成为史上最年轻得奖者。Owen表示：「过去的一年对我和我的家人来说完全是一场旋风。老实说，《混》剧永远改变了我们的生活，我们永远感激、珍惜每一刻。感谢导演、监制、演员、剧组——你们带我踏上了一段我从未想过的情感之旅。你信任我，在事情困难的时候，你推了我一下，并表现出了难以置信的耐心。」《匹兹堡》则在剧情组剧集称王，赢得最佳剧集、男主角及女配角奖。薛夫洛根（Seth Rogens）主演的《斗戏影业》则摘下最佳喜剧、视帝及男配角，《职业枪手》Jean Smart捧走喜剧组视后。《鱿鱼游戏》获颁最佳外语剧集。

↓立即下载星岛头条App↓

