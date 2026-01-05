许靖韵《造星1》旧爱「狗毛」罗启聪涉毒品案被捕 选秀节目常客曾获邓紫棋点名称赞

警方前日（3日）在元朗突击搜查一村屋单位，检获逾700万元毒品及制毒工具，并以「制造危险药物」、「贩运危险药物」、「串谋贩运危险药物」罪拘捕3名男女。据消息指，当中一名被捕男子为曾参加ViuTV选秀节目《全民造星》的35岁歌手「狗毛」罗启聪（KIS）。

罗启聪许靖韵戏假情真

报称歌手的罗启聪早于10件前年已在娱乐圈打滚，曾任业余模特儿。罗启聪在2014年微电影《假真界世》中，饰演因打架犯事入住更生宿舍人士，片中突破演出，以背面全祼露股出镜。而罗启聪在《假真界世》与「小背心」许靖韵合作，二人更一吻定情，拍拖逾3年，最终在2017年分手。

罗启聪被唱片监制方树梁发掘签约，曾推出单曲《东角游民》，亦计划出版个人大碟，却在筹集资金不足下被搁置。罗启聪于2018年报名《全民造星》，成为85号参赛者，当时因唱功及结他实力，获评判侧田及郭伟亮（Eric Kwok）赞有音乐才华，获封「音乐才子」，一度杀入十强大热。有指罗启聪自视过高，又与其他参赛者合不来，最终在20强止步。

罗启聪选秀节目屡败屡战

罗启聪翌年与韩国女星秋和政合作歌曲《原来真的爱上了》，2020年参加东方卫视选秀节目《中国梦之声．下一站传奇》，代表香港做踢馆选手，表演时获担任评审导师的邓紫棋（G.E.M.）赞赏，被形容：「眼睛大大的，吉他也弹得好。」但另一评审导师陈伟霆则批评罗启聪唱法有些过时，最终落选。

罗启聪于2021年再以《全民造星》首届落败者身份，参加选秀节目《败者重生战》，翌年再参加广东广播电视台珠江频道的比赛节目《粤语好声音》，屡败屡战。罗启聪曾在访问中透露自己成立音乐工作室，培育新一代有梦想的年轻人入行。