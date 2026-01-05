Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全民造星VI总决赛丨芯駖被打屁股没有感觉 关晓隆获第4名「梗颈四」：觉得自己表现不错

影视圈
更新时间：13:15 2026-01-05 HKT
发布时间：13:15 2026-01-05 HKT

关晓隆（Bosco）在《全民造星VI》总决赛的第二轮比赛中与李芯駖合作表演《Closer》，大跳贴身舞，关晓隆更拍了拍芯駖的屁股，非常亲密。关晓隆最终获第4名，他赛后与芯駖齐齐受访，讲到他们的演出反应很好，芯駖表示当知道二人合作时，Bosco已拣了这首歌，认为今次是大胆尝试，笑指原本的演出没有咁亲密，后来觉得可以再close一些，Bosco表示当时幻想对方是最爱的女人，讲到芯駖被打屁股，她爆笑指当时没有感觉。

只得第四没感失落

Bosco只得第四，问到可会感失落？他说：「还好，之前好大压力，彩排完更紧张到爆喊，芯駖好好，帮我做心灵辅导，很关心我，觉得自己今晚两首歌都表现不错，第4名是几好的成绩。」芯駖表示自己也经历过比赛，输赢并不代表甚么，最重要是看之后的作品，又说自己当年都是第四名，经过今次合作后，觉得大家有些位很似，一样很执着，不断地要做到最好，笑谓大家都是梗颈四，至于之后的发展，Bosco笑谓暂时未有想法，始终刚完成比赛，明天的事留待之后再想。

