全民造星VI总决赛丨Gin Lee物色师弟盼有机会合作 梁祖尧闻谢师宴：睇下佢哋识唔识做 孝渊喜欢DJ身份近距与观众接触

《全民造星VI》总决赛昨晚（4日）顺利举行，导师梁祖尧和Gin Lee赛后受访表示猜中三甲人选，但没有猜名次，因现场演出太多变数，Gin Lee表示前一晚看彩排时，发现演出有很多问题，但正式演出时所有问题都解决了，人人都发挥得很好，令她由担心变成享受他们的演出，问到可会感到不舍？他们都说不会，梁祖尧指比赛完结只是一个阶段，祝愿他们未来有不同的发展。

先专心做好2个舞台剧

Gin被问到可有从中物色师弟？她笑谓已有人问她能否合作，看之后有无机会。至于可会有谢师宴？二人即表示等他们安排，要他们提出就不好，梁祖尧笑指之前已各自请他们食饭，戏言就看他们是否识做。另外，梁祖尧的风车草剧团，未能入选康文署的第六轮「场地伙伴计划」名单，是计划推出17年来首次，问他是否已开始物色新场地？他表示每一刻都在努力中，现时先专心做好手上的2个舞台剧《大反枱日》和《默契》，其他事将来再算。

保持中立

担任《全民造星VI》评审之一的女团少女时代成员孝渊，节自结束后接受访问。孝渊会见传媒时，以广东话打招呼：「大家好，我系孝渊。」对于担任评判，孝渊表示完全感受到参赛者投入表演，感觉好感动，最印象深刻冠军得主Teller，个人表演少于3分钟，但出来效果很有故事性。谈到Teller成为冠军有机会出道，问到可有建议对方？孝渊表示并非完结而是一个开始，日后会有自己发展，希望有更多机会。谈到担任评判准则，她表示过程中要保持中立，但被一班参加者感动，尢其留意他们的眼神和行为动作，又认为捕捉观众目光好重要。多重身份任艺人、DJ及主持的考渊，谈到最喜欢那个身份，她表示最近喜欢做DJ，因为可以跟观众近距离接触。