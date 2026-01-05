Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

万千星辉2025丨关家姐有劲敌？「芳龄19岁」《声梦》小花詹天文再失礼 与林敏骢抢奖后豪言成热讨

影视圈
更新时间：12:15 2026-01-05 HKT
发布时间：12:15 2026-01-05 HKT

无线电视（TVB）年度盛事《万千星辉颁奖典礼2025》已于2026年1月4日（星期日）晚完满结束，所有奖项都已经名花有主，台庆剧《新闻女王2》横扫九大奖项，饰演「古肇华Kinston」的黄宗泽（Bosco）与「Man姐文慧心」佘诗曼凭此剧同封香港及大湾区视帝视后，佘诗曼更破记录四度封后。

詹天文先后因「抢奖」和「口误」失礼

一如往年，今年颁奖礼发生了不少爆笑场面，其中，《声梦》小花詹天文（Windy）今年凭《新闻女王2》插曲《Seeds of Truth》首度荣获「最佳电视歌曲」，当时由林敏骢担任颁奖嘉宾，不过詹天文先后因「抢奖」和「口误」失礼，事后被网民洗版热讨。

相关阅读：一文睇清《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点 曾志伟卸任总经理 黄宗泽夺视帝佘诗曼四封视后

今年《万千星辉颁奖典礼2025》《声梦》小花詹天文（Windy）与姚焯菲（Chantel）打入「最佳女新人」最后五强，詹天文（Windy）更凭《新闻女王2》插曲《Seeds of Truth》获提名「最佳电视歌曲」，但钟柔美（Yumi）未有一同出席，未知是否因近日被爆多张亲密照，「A0」形象崩坏，詹天文曾表示未有特别关心钟柔美，觉得应该给予空间调整心情。虽然詹天文失落「最佳女新人」，不过她凭《新闻女王2》插曲《Seeds of Truth》获「最佳电视歌曲」，「兴奋忘形」的詹天文再度失礼。詹天文得悉自己获奖后，开心地掩着心口上台，本来林敏骢准备与詹天文握手，但詹天文竟无视林敏骢，「自动自觉」伸手夺走奖座并准备致辞，在旁的「企鹅人」立即打圆场，与林敏骢握手，但林敏骢仍指一指詹天文，詹天文未有理会并说：「好多谢可以畀几位前辈『颁奖』。」林敏骢索性一手抢奖座：「系我畀你㗎。」恍然大悟的詹天文一脸尴尬地连忙多次道歉「对唔住对唔住」。

惊魂未定的詹天文接过奖座后，再度发生口误，「好开心可以以芳龄19岁呢个年龄嚟到呢个舞上『颁奖』，唔系，系『攞奖」。」此话一出，台下的佘诗曼、黄宗泽、李施嬅都纷纷尴尬掩脸，露出哭笑不得的表情。片段随即在网上疯传，詹天文的表现又再成为热话，有人说：「林敏骢算系咁，无点串佢。」、「上次喺记者会已经讲『芳龄19岁』，我以为佢搞气氛讲下笑，点知佢系认真既。」、「由细到大就算系学校拎奖，唔系都教要先同颁奖嘉宾握手咩？林敏骢仲突登畀佢感受番畀人强抢系几无礼貌，做得好。」、「关家姐终于有对手了！ 今次呢单嘢叫咩名好？ 原来真系会有一切最好嘅安排。」、「乜嘢叫『畀几位前辈颁奖』？又竟然自称芳龄十九岁，仲标榜自己咁细就攞奖，间接讃自己好叻？ 呢啲系咩感言嚟㗎⋯⋯救命！」詹天文亦有回复：「又失礼。。见到个奖系枱面就拎，落台系咁同前辈道歉，越睇越尴尬x2」

相关阅读：「声梦」小花詹天文称宏福苑大火是「最好安排」惹祸 公开致歉认词不达意：会好好反省

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB 子女一致反对 认高估自己：以为唔使咁辛苦
曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB  子女一致反对  认高估自己：以为唔使咁辛苦
影视圈
5小时前
一文睇清《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点 曾志伟卸任总经理 黄宗泽夺视帝佘诗曼四封视后
00:56
一文睇清《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点 曾志伟卸任总经理 黄宗泽夺视帝佘诗曼四封视后
影视圈
13小时前
星岛申诉王｜现实版「溏心风暴」粉面厂后人 兄弟联手争产再反目
05:43
星岛申诉王｜「四哥」被控独吞千万遗产 贱卖物业填赌债 兄弟决裂：他准备走佬
申诉热话
4小时前
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
饮食
17小时前
长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）
长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）
好去处
19小时前
61岁TVB节目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心脏扩大
61岁TVB节目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心脏扩大
影视圈
2026-01-04 10:00 HKT
万千星辉2025｜《新闻女王2》黄宗泽首封视帝：以为冇得再上嚟  曾恋胡杏儿7年  不婚主义身家过亿
01:00
万千星辉2025｜《新闻女王2》黄宗泽首封视帝：以为冇得再上嚟  曾恋胡杏儿7年  不婚主义身家过亿
影视圈
13小时前
曾志伟卸任TVB总经理丨重温5年改革路 《中年好声音》等综艺获好评 邀巨星出席大骚 前艺员回归拍剧
曾志伟卸任TVB总经理丨重温5年改革路 《中年好声音》等综艺获好评 邀巨星出席大骚 前艺员回归拍剧
影视圈
12小时前
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建换新楼 港妈心大心细 网民怂恿先上楼但切忌做一事｜Juicy叮
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建换新楼 港妈心大心细 网民怂恿先上楼但切忌做一事｜Juicy叮
时事热话
23小时前
内地男女来港行山途经西贡心朗村 明渠旁扎营休息 惊动村民报警求助
内地男女来港行山途经西贡心朗村 明渠旁扎营休息 惊动村民报警求助
突发
13小时前