万千星辉2025丨关家姐有劲敌？「芳龄19岁」《声梦》小花詹天文再失礼 与林敏骢抢奖后豪言成热讨

无线电视（TVB）年度盛事《万千星辉颁奖典礼2025》已于2026年1月4日（星期日）晚完满结束，所有奖项都已经名花有主，台庆剧《新闻女王2》横扫九大奖项，饰演「古肇华Kinston」的黄宗泽（Bosco）与「Man姐文慧心」佘诗曼凭此剧同封香港及大湾区视帝视后，佘诗曼更破记录四度封后。

詹天文先后因「抢奖」和「口误」失礼

一如往年，今年颁奖礼发生了不少爆笑场面，其中，《声梦》小花詹天文（Windy）今年凭《新闻女王2》插曲《Seeds of Truth》首度荣获「最佳电视歌曲」，当时由林敏骢担任颁奖嘉宾，不过詹天文先后因「抢奖」和「口误」失礼，事后被网民洗版热讨。

相关阅读：一文睇清《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点 曾志伟卸任总经理 黄宗泽夺视帝佘诗曼四封视后

今年《万千星辉颁奖典礼2025》《声梦》小花詹天文（Windy）与姚焯菲（Chantel）打入「最佳女新人」最后五强，詹天文（Windy）更凭《新闻女王2》插曲《Seeds of Truth》获提名「最佳电视歌曲」，但钟柔美（Yumi）未有一同出席，未知是否因近日被爆多张亲密照，「A0」形象崩坏，詹天文曾表示未有特别关心钟柔美，觉得应该给予空间调整心情。虽然詹天文失落「最佳女新人」，不过她凭《新闻女王2》插曲《Seeds of Truth》获「最佳电视歌曲」，「兴奋忘形」的詹天文再度失礼。詹天文得悉自己获奖后，开心地掩着心口上台，本来林敏骢准备与詹天文握手，但詹天文竟无视林敏骢，「自动自觉」伸手夺走奖座并准备致辞，在旁的「企鹅人」立即打圆场，与林敏骢握手，但林敏骢仍指一指詹天文，詹天文未有理会并说：「好多谢可以畀几位前辈『颁奖』。」林敏骢索性一手抢奖座：「系我畀你㗎。」恍然大悟的詹天文一脸尴尬地连忙多次道歉「对唔住对唔住」。

惊魂未定的詹天文接过奖座后，再度发生口误，「好开心可以以芳龄19岁呢个年龄嚟到呢个舞上『颁奖』，唔系，系『攞奖」。」此话一出，台下的佘诗曼、黄宗泽、李施嬅都纷纷尴尬掩脸，露出哭笑不得的表情。片段随即在网上疯传，詹天文的表现又再成为热话，有人说：「林敏骢算系咁，无点串佢。」、「上次喺记者会已经讲『芳龄19岁』，我以为佢搞气氛讲下笑，点知佢系认真既。」、「由细到大就算系学校拎奖，唔系都教要先同颁奖嘉宾握手咩？林敏骢仲突登畀佢感受番畀人强抢系几无礼貌，做得好。」、「关家姐终于有对手了！ 今次呢单嘢叫咩名好？ 原来真系会有一切最好嘅安排。」、「乜嘢叫『畀几位前辈颁奖』？又竟然自称芳龄十九岁，仲标榜自己咁细就攞奖，间接讃自己好叻？ 呢啲系咩感言嚟㗎⋯⋯救命！」詹天文亦有回复：「又失礼。。见到个奖系枱面就拎，落台系咁同前辈道歉，越睇越尴尬x2」

相关阅读：「声梦」小花詹天文称宏福苑大火是「最好安排」惹祸 公开致歉认词不达意：会好好反省