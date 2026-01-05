Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全民造星VI总决赛丨Teller被out出局变冠军似过山车 Ian Hannz被指叻过哥哥ANSONBEAN：名次呢啲好死 范卓贤获梁咏琪赞直接出道受宠若惊

更新时间：11:45 2026-01-05 HKT
发布时间：11:45 2026-01-05 HKT

《全民造星VI》冠军由Teller（王伟俊）、亚军陈瑨羲（Ian Hannz）、季军范卓贤（Jacky Fan）夺得，三人完骚后接受访问。原本被淘汰的Teller，获观众投票复活重新打入11强。他坦言复活后心态豁出去，正如以前不接受别人赞赏，但真的有很多人支持他，所以有力量表演。他说：「由被out出局成为11强已经系Bonus，完全估唔到。」谈到可觉人生过山车，他笑言绝对。

未来追求更好的进步

范卓贤则谓自己好想打入三甲，因为身边人睇好他，对他有期望，所以有压力，又自爆在20强时「危危乎」险被Foul。提到评审之一的梁咏琪，大赞他可以直接出道。他澄清指自己只是将创作歌曲派去串流平台，包括电视台同电台，在自己眼中出道由现在开始，所以有满分，感到受宠若惊。陈瑨羲表示未想过获得这个名次，好多朋友认为他会打入三甲，但未想过自己能够成功，得奖后好感恩，亦会提醒自己是一个里程碑，未来追求更好的进步。当笑指他夺得亚军叻过当年参加《造星III》的哥哥ANSONBEAN夺季军。他说：「名次呢啲好死。」对于获奖后未来发展方向，范卓贤表示刚比赛完，未有时间构思，若有好消息会通知大家。问到可会安排谢师宴，陈瑨羲笑指要由Teller埋单。

