42岁亿元身家女星因一事拒见朋友 暂别多姿多采生活 曾失婚早前自爆被00后小鲜肉狂追

现年42岁的李彩华（Rain），近年专注在内地发展，工作不断赚到盘满钵满，有传她在世界各地拥有12个物业，身家更高达2亿，是圈中的小富婆。生活多姿多采的李彩华，除了不时相约好友聚会之外，又会去做运动Keep Fit，但日前她在IG晒出药丸照片，表示自己病了要在家休息，谢绝朋友诱惑！

李彩华被好友诱惑

自称是「夜猫」的李彩华，在刚过去的圣诞节及除夕新年，都是跟一班朋友开派对庆祝，狂欢过后亦有自律地做瑜伽Keep Fit，早前她就在IG的限时动态晒出身穿胸前中空的设计的Bra Top做瑜伽的自拍照后，相隔不久又晒出大堆药丸的照片，她更写道：「点解一病，就咁多朋友仔约我出街玩嘅，唔制呀！」之后还有分享了两支靓香槟的照片，并表示自己病了，身边朋友仍不断诱惑她去玩，她写道：「系啦！你哋继续引诱我啦！不过我系乖宝宝，听医生话要好好休息」，希望李彩华早日康复啦！

李彩华代父还债

入行25年的李彩华，当年因父亲生意失败欠下债务，她要扛起还债重担为父还债，当年一度经济拮据，于是与母亲向公司提出希望增加工作量，希望尽快解决债务问题，但却未获支持。她又自爆曾被当时公司老板要求做「合约以外的事」，后来因拒绝「潜规则」而遭公司雪藏，其后在老板娘帮助下，支付7位数解约金「赎身」。

李彩华感情丰富

感情方面，李彩华曾与林峰、方力申、萧定一、「女星杀手」潘启翀等传绯闻，2019年却闪嫁拍拖半年的内地钢铁商人黄彦书，李彩华自爆因为「好恨嫁」，但因疫情与老公聚少离多，相处时才发现思想存在巨大鸿沟，最终李彩华选择离婚，虽然前夫曾提出复婚，但她未有心动，并透露离婚后不乏00后的小鲜肉追求者，更直言「小鲜肉」较能配合其夜生活的节奏。

