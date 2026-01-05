方力申已为Isla改中文名百日宴Ready 与妻有共识目标三年抱两

方力申（小方）昨晚出席周年晚宴，大展歌喉，另组合农夫担任晚宴司仪及表演嘉宾。刚为人父的小方谈起女儿Isla即流露幸福之情，问是否熟习换片喂奶？小方明言「未轮到我照顾」，称与父母同住的居所较偏远，太太叶萱入住于市区月子中心，朋友暂不来探访打扰，能让她好好休息。

两个安排决定再生

小方指太太、女儿有月嫂照顾，回到家又有陪月，笑称自己在陪月手上接过女儿后，只能抱一秒。小方自爆初初不敢抱女儿，感慨女儿大得快，「想念佢刚出世体型，的的骰骰，感觉好神奇，有后悔点解当时唔抱多啲个女。」小方续表示︰「个女似边个都冇所谓，最紧要健康！我觉得Isla闭眼时似我，张开眼时就似太太。眼、嘴、耳仔都较似太太。」同时指已为女儿改中文名，「未问准太太，暂时唔透露啦！」小方指太太认为顺产时无痛分娩，入住月子中心这个个安排最贴心，他喜上眉梢︰「太太话有呢两个安排，可以再生。」有计划今年内再度怀孕，三年抱两。

提到陪埋太太入产房，小方说生产过程顺利，惟太太分娩期间呕，颇为辛苦。女儿出世一刻，夫妻也感动落泪。小方形容，太太当妈妈后，「明白母爱伟大。」小方一年内由人夫到当上爸爸，「自觉成长咗好多，如果人生系游戏，就似跳去另外一个Level。由拍拖到结婚是两回事，再有小朋友，责任更加大，要以身作以则。」谈到农历新年可派利是兼为女儿逗利是，他补充称或会为女儿举行小型百日宴。