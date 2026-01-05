Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

方力申已为Isla改中文名百日宴Ready 与妻有共识目标三年抱两

影视圈
更新时间：12:15 2026-01-05 HKT
发布时间：12:15 2026-01-05 HKT

方力申（小方）昨晚出席周年晚宴，大展歌喉，另组合农夫担任晚宴司仪及表演嘉宾。刚为人父的小方谈起女儿Isla即流露幸福之情，问是否熟习换片喂奶？小方明言「未轮到我照顾」，称与父母同住的居所较偏远，太太叶萱入住于市区月子中心，朋友暂不来探访打扰，能让她好好休息。

两个安排决定再生

小方指太太、女儿有月嫂照顾，回到家又有陪月，笑称自己在陪月手上接过女儿后，只能抱一秒。小方自爆初初不敢抱女儿，感慨女儿大得快，「想念佢刚出世体型，的的骰骰，感觉好神奇，有后悔点解当时唔抱多啲个女。」小方续表示︰「个女似边个都冇所谓，最紧要健康！我觉得Isla闭眼时似我，张开眼时就似太太。眼、嘴、耳仔都较似太太。」同时指已为女儿改中文名，「未问准太太，暂时唔透露啦！」小方指太太认为顺产时无痛分娩，入住月子中心这个个安排最贴心，他喜上眉梢︰「太太话有呢两个安排，可以再生。」有计划今年内再度怀孕，三年抱两。

提到陪埋太太入产房，小方说生产过程顺利，惟太太分娩期间呕，颇为辛苦。女儿出世一刻，夫妻也感动落泪。小方形容，太太当妈妈后，「明白母爱伟大。」小方一年内由人夫到当上爸爸，「自觉成长咗好多，如果人生系游戏，就似跳去另外一个Level。由拍拖到结婚是两回事，再有小朋友，责任更加大，要以身作以则。」谈到农历新年可派利是兼为女儿逗利是，他补充称或会为女儿举行小型百日宴。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB 子女一致反对 认高估自己：以为唔使咁辛苦
曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB  子女一致反对  认高估自己：以为唔使咁辛苦
影视圈
5小时前
一文睇清《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点 曾志伟卸任总经理 黄宗泽夺视帝佘诗曼四封视后
00:56
一文睇清《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点 曾志伟卸任总经理 黄宗泽夺视帝佘诗曼四封视后
影视圈
13小时前
星岛申诉王｜现实版「溏心风暴」粉面厂后人 兄弟联手争产再反目
05:43
星岛申诉王｜「四哥」被控独吞千万遗产 贱卖物业填赌债 兄弟决裂：他准备走佬
申诉热话
4小时前
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
饮食
17小时前
长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）
长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）
好去处
19小时前
61岁TVB节目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心脏扩大
61岁TVB节目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心脏扩大
影视圈
2026-01-04 10:00 HKT
万千星辉2025｜《新闻女王2》黄宗泽首封视帝：以为冇得再上嚟  曾恋胡杏儿7年  不婚主义身家过亿
01:00
万千星辉2025｜《新闻女王2》黄宗泽首封视帝：以为冇得再上嚟  曾恋胡杏儿7年  不婚主义身家过亿
影视圈
13小时前
曾志伟卸任TVB总经理丨重温5年改革路 《中年好声音》等综艺获好评 邀巨星出席大骚 前艺员回归拍剧
曾志伟卸任TVB总经理丨重温5年改革路 《中年好声音》等综艺获好评 邀巨星出席大骚 前艺员回归拍剧
影视圈
12小时前
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建换新楼 港妈心大心细 网民怂恿先上楼但切忌做一事｜Juicy叮
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建换新楼 港妈心大心细 网民怂恿先上楼但切忌做一事｜Juicy叮
时事热话
23小时前
内地男女来港行山途经西贡心朗村 明渠旁扎营休息 惊动村民报警求助
内地男女来港行山途经西贡心朗村 明渠旁扎营休息 惊动村民报警求助
突发
13小时前